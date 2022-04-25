Чому Італія – не найкращий варіант для переїзду: українка розповіла про реалії еміграції до Болоньї

Про плюси та мінуси для емігрантів та особливості переїзду – в матеріалі

Італія - не найкращий варіант для переїзду / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянка Маргарита Бабюкодна з українок, яка переїхала до Болоньї (Італія) через агресію РФ. Вирішила покинути Київ після другого дня війни, коли ховалась в укритті школи під час обстрілу. На неї чекала довга "подорож": спершу на захід України, а потім – на північ Італії. Дівчина розповіла про переїзд: як знайти житло, роботу, безплатні курси італійської мови та як оформити SIM-карту. І найважливіше – чи варто переїжджати?!

Оренда житла

Маргарита Бабюк оселилася у родичів, тому їй не довелося зазнавати труднощів з орендою житла в Болоньї. За її словами, оренда – завдання із зірочкою для українців.

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А тим людям, які власними силами шукають квартиру в Італії, на жаль, легко не буде, – розповідає Маргарита Бабюк.

На короткий термін (3 місяці в Італії вважають коротким терміном), зазвичай, житло здають лише подобово. Для довготривалої оренди необхідно засвідчити свою платоспроможність, показавши робочий контракт. Звісно, не у всіх українців, які переїхали з України нещодавно, він є.

У середньому за оренду квартири в Італії платять від 500 до 800 євро за місяць. Ціна вказана без комунальних платежів. Готуйтеся до додаткових витрат на послуги рієлтора.

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За послуги рієлторів (а без них ви не зможете оформити контракт) також знімається плата еквівалентна 1 місяцю оренди обраного житла, – каже Маргарита Бабюк.

Орендодавці після оформлення контракту не можуть виселити мешканців квартири, тому українцям доведеться скласти справжній іспит.

Італійці дуже серйозно підходять до вибору людей, яким здають житло, і вимагають залізних гарантій. Найкращий варіант, на мій погляд, – шукати кімнати в помешканнях, які вже хтось офіційно винаймає – каже Маргарита Бабюк.

Пошук роботи, безоплатні курси та купівля SIM-карти

Українцям, які знають лише англійську, буде складно знайти престижну роботу в Болоньї. Для пошуку роботи необхідні знання італійської. До речі, вивчити італійську українцям можна безоплатно в деяких комунах.

Англійською з вами можуть поспілкуватись у великих містах, здебільшого у сфері обслуговування або у великих інтернаціональних компаніях. Але поспішати пропонувати роботу не будуть. Щоправда, бувають і винятки, особливо якщо ви готові розглядати варіанти некваліфікованої роботи, – каже Маргарита Бабюк.

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У Мережі чимало сумнівних сторінок з італійськими вакансіями. Українка зауважує, що найкраще – шукати через знайомих.

Для зручності необхідно купити SIM-карту, щоб не втрачати зв’язок з рідними та не загубитися в новому місті.

Для купівлі SIM-карти знадобиться паспорт і 20-22 євро за підключення, а пізніше – близько 9 євро щомісяця. За ці гроші ви отримаєте безліміт на дзвінки по Італії, 40-60 хвилин на українські номери, а також 50-70 Гб мобільного інтернету. Інформацію отримала в магазинах операторів TIM та Vodafone, – зазначає Маргарита Бабюк.

Плюси та мінуси переїзду до Болоньї

Якщо у вас немає знайомих в Італії, то вам буде складно адаптуватися в країні. Маргарита Бабюк запевняє: краще обрати іншу країну для переїзду, якщо немає знайомих, які допоможуть хоча б з житлом перших 2-3 місяці.

Самі італійці вказують у бік Німеччини, вони вважають її більш дружньою для українців. Чи Іспанія, де орендувати житло виходить дешевше, – каже Маргарита Бабюк.

А ще додала, що в Італії бюрократія саме така, яку світ безсоромно висміює в стереотипних анекдотах.

Моя думка у жодному разі не дискредитує самих італійців – вони чудові, залюбки допомагають, висловлюють нам підтримку словами, постерами, прапорами на балконах, збирають гуманітарну допомогу. Але бюрократія тут саме така, яку весь світ безсоромно висміює в стереотипних анекдотах. Вас дійсно можуть відправляти по колу між віконцями в реєстратурі в лікарні по 3 рази. Ви можете витратити весь день, а то й кілька, щоб роздрукувати документ, який потім виявиться не потрібним, – каже Маргарита Бабюк.

Детальніше про еміграцію Маргарити Бабюк до Болоньї читайте на Vogue.ua.

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