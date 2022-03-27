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"Плачу ли я во время войны?" – Елена Зеленская написала колонку о матерях Украины

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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27 марта, 20:04
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Первая леди обратилась к миру в открытом письме, призвав остановить детоубийство. В колонке для британского издания Зеленская рассказала шокирующие истории украинцев
Елена Зеленская рассказал о матерях Украины и том, как они спасают жизни своих и чужих детей
Елена Зеленская рассказал о матерях Украины и том, как они спасают жизни своих и чужих детей / Фото: vogue.ua, Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская, которая ранее рассказала о душевных переживаниях за мужа, написала заметку для британского издания Daily Mail. Первая леди Украины откровенно призналась, что сейчас чувствуют украинские матери.

Сегодня, 27 марта, в Великобритании отмечают День матери. Елена Зеленская рассказала в колонке для британского таблоида о детях, которые погибли во время войны в Украине, развязанной Россией.

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Меня недавно спросили, плачу ли я во время войны? Да плачу. Когда вижу, например, могилу во дворе обычного жилого комплекса. На ней – самодельная табличка: "Мама… Сын…" и даты жизни. Так соседи хоронят погибших под постоянными обстрелами в наших городах – Мариуполе, Буче, Гостомеле, – написала Зеленская.

Молодая мама кормит ребенка в бомбоубежище в Мариуполе
Молодая мама кормит ребенка в бомбоубежище в Мариуполе / Фото: Evgeniy Maloletka

Еще вначале войны первая леди Украины обратилась к матерям страны-агрессора с призывом остановить оккупацию и убийства мирного населения.

Я обращалась к русским матерям: как им то, что их сыновья убивают наших детей? Бросают на них бомбы, кромсают из минометов? Ни одна мать не хотела бы, чтобы ее ребенок стал детоубийцей. Даже за щедрые награды, обещанные Путиным.

Пока в ответ тишина и оглушительное молчание матерей России. Они напуганы или равнодушны? Не хочу даже представлять, потому что не знаю, что хуже.

Также в заметке для Daily Mail Зеленская рассказала, что в войне в Украине уже погибли 135 деток, а также о том, как матерям приходится спасать своих кровинок.

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Киевлянка Ольга, которая своим телом закрыла дочь. В СМИ женщину назвали киевской Мадонной
Киевлянка Ольга, которая своим телом закрыла дочь. В СМИ женщину назвали киевской Мадонной / Фото: twitter.com/lapatina_

Еще одну историю о матери-героине рассказала Елена. Учительница Светлана бежала из Мариуполя с четырьмя детьми. Только один ребенок – ее собственный. Вторым стал ее племянник (сестра погибла при обстреле), третий ребенок соседей (они были убиты оккупантами), а четвертого подобрала на улице, когда бежала к эвакуационным автобусам (его родителей убили)...

Ранее Елена Зеленская обращалась к французам, чтобы рассказать об ужасах войны в Украине, а также поддержала инициативу запуска украинской музыки в радиоэфирах ЕС.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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