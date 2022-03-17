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Елена Зеленская рассказала, что в радиоэфирах ЕС будут звучать песни Украины и назвала 3 любимых трека

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17 марта, 18:26
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Первая леди призналась, что украинские песни очень помогают ей переживать страшные события и рассказала о любимых треках
Елена Зеленская рассказала, что слушает во время войны
Елена Зеленская рассказала, что слушает во время войны / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская — та женщина, которой сейчас вдохновляется весь мир! Как бы ни было тяжело первой леди жить в постоянном страхе за своего мужа, она остается сильной и своим примером заставляет держаться всех украинских мам, жен и дочерей, пока их защитники освобождают Украину от непрошенных гостей. Жена президента поделилась своим "рецептом" стойкости в военное время — это музыка.

Первая леди Украины в своем Instagram рассказала о музыке и ее значении сейчас, когда, казалось бы, она совершенно не имеет смысла. Но Елена Зеленская так не думает.

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Чи потрібна музика, коли війна? Чи доречна пісня у важку хвилину? Коли дивишся такі відео, розумієш: потрібна, як ніколи. Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який, як і багато інших наших зірок, вступив у тероборону, співає "Ой у лузі червона калина".

Війна нищить нашу матеріальну та культурну спадщину. Зруйнований музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко, і Музей українських старожитностей у Чернігові. Але наша пісня – це те, що не знищити. Вона має особливу суперсилу – додавати нам життя й наснаги, піднімати бойовий дух.

Также жена Владимира Зеленского сообщила, что вскоре украинская музыка зазвучит еще громче во всем мире.

Елена Зеленская рассказала, что слушает во время войны
Елена Зеленская рассказала, что слушает во время войны / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Спільно з Мінкультом ми реалізуємо ініціативу, завдяки якій українська пісня зазвучить іще голосніше. Міністерство вже має попередні домовленості з Європейським союзом радіомовлення, щодо того, щоб кожна година у європейських радіоефірах починатиметься з пісень незалежної України, якою вона завжди буде.

Світ знає українську музику. І для нього вона крута. Пам’ятаєте, як під Руслану він вивчив "Дикі танці" на Євробаченні-2004? А як плакав під історію роду й народу від Джамали у 2016-му? "Лаша тумбай"-2007 від Вєрки Сердючки – досі світовий дискохіт. До речі, з минулого тижня це офіційно – "Раша, гудбай", про це повідомив сам Андрій Данилко. А "Казка" та їхня "Плакала", "Vidlik" від Onuka.

Музика є особливою для нас. Піснями наповнене життя кожного українця. Скільки тисяч освідчень у коханні було зроблено під "Океан Ельзи"? А хто не співав під гітару "Лиш вона" "Плачу Єремії" чи не мав у плеєрі хітів Кузьми Скрябіна? І зараз у наших серцях також звучить музика, варто лише прислухатися…

Мрію, щоб європейці щогодини чули пісні українських виконавців. Тож давайте разом створимо перелік цих композицій.

ТОП-3 любимые украинские песни Елены Зеленской

  • "Така, як ти" Океан Ельзи

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  • "Ні обіцянок, ні пробачень" Виктор Павлик

  • "Тримай" Кристина Соловий

Напомним, что Музей Ивана Гончара просит помощи для сохранения наследия.

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Также смотрите: TIME посвятили две обложки Украине. История каждой фотографии – до слез.

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