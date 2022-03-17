Елена Зеленская рассказала, что в радиоэфирах ЕС будут звучать песни Украины и назвала 3 любимых трека

Елена Зеленская — та женщина, которой сейчас вдохновляется весь мир! Как бы ни было тяжело первой леди жить в постоянном страхе за своего мужа, она остается сильной и своим примером заставляет держаться всех украинских мам, жен и дочерей, пока их защитники освобождают Украину от непрошенных гостей. Жена президента поделилась своим "рецептом" стойкости в военное время — это музыка.

Первая леди Украины в своем Instagram рассказала о музыке и ее значении сейчас, когда, казалось бы, она совершенно не имеет смысла. Но Елена Зеленская так не думает.

Чи потрібна музика, коли війна? Чи доречна пісня у важку хвилину? Коли дивишся такі відео, розумієш: потрібна, як ніколи. Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який, як і багато інших наших зірок, вступив у тероборону, співає "Ой у лузі червона калина". Війна нищить нашу матеріальну та культурну спадщину. Зруйнований музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко, і Музей українських старожитностей у Чернігові. Але наша пісня – це те, що не знищити. Вона має особливу суперсилу – додавати нам життя й наснаги, піднімати бойовий дух.

Также жена Владимира Зеленского сообщила, что вскоре украинская музыка зазвучит еще громче во всем мире.

Спільно з Мінкультом ми реалізуємо ініціативу, завдяки якій українська пісня зазвучить іще голосніше. Міністерство вже має попередні домовленості з Європейським союзом радіомовлення, щодо того, щоб кожна година у європейських радіоефірах починатиметься з пісень незалежної України, якою вона завжди буде.



Світ знає українську музику. І для нього вона крута. Пам’ятаєте, як під Руслану він вивчив "Дикі танці" на Євробаченні-2004? А як плакав під історію роду й народу від Джамали у 2016-му? "Лаша тумбай"-2007 від Вєрки Сердючки – досі світовий дискохіт. До речі, з минулого тижня це офіційно – "Раша, гудбай", про це повідомив сам Андрій Данилко. А "Казка" та їхня "Плакала", "Vidlik" від Onuka.

Музика є особливою для нас. Піснями наповнене життя кожного українця. Скільки тисяч освідчень у коханні було зроблено під "Океан Ельзи"? А хто не співав під гітару "Лиш вона" "Плачу Єремії" чи не мав у плеєрі хітів Кузьми Скрябіна? І зараз у наших серцях також звучить музика, варто лише прислухатися…

Мрію, щоб європейці щогодини чули пісні українських виконавців. Тож давайте разом створимо перелік цих композицій.