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Куда полететь на Новый год в Европе: 5 самых популярных направлений 2021 года

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
15 ноября, 18:52
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Расскажем о 5 городах мира, где новогодняя сказка 31 декабря в 00:00 оживет
Где праздновать Новый год-2022: ТОП-5 направлений в Европе
Где праздновать Новый год-2022: ТОП-5 направлений в Европе

Хотите отметить Новый год-2022 в магической атмосфере, как в культовых фильмах? Выбирайте одно из 5 направлений, а также прочтите предыдущую статью, где мы рассказывали, как сэкономить на путешествиях.

Полетели в Париж?

Не отрицайте, что мысли о бое курантов возле Эйфелевой башни отсутствовали. Париж – это город романтики, берите вторую половинку и отправьтесь сюда праздновать Новый год. Но вместо оливье на столе, вас будут ждать улитки с чесночным соусом и луковый суп. Снега тоже не будет, но его заменят новогодние декорации, которые напомнят о празднике.

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Цены

На Booking цена за номер в отеле стартует от 1223 гривен на двоих . На Airbnb прайс за комнату у местных стартует от 700 гривен . За номер в отеле или апартаменты заплатите около 2600 гривен.

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Билет на авиарейс на 30 декабря на одного в одну сторону стоит от 2 400 гривен с учетом одной пересадки и от 6 тыс. гривен за билет на прямой рейс.

Дальше – Барселона!

В Барселону рекомендуем улететь с компанией друзей. Ведь ее улочки и произведения архитектора Антонио Гауди вокруг поражают. Барсу называют идеальным местом не только для тусовок, но и спокойного отдыха. Потому что вокруг вы увидите десятки туристических локаций с историей. Одни из них – это Саграда Фамилия, парк Гуэль, гора Тибидабо, где расположен храм "Святого Сердца" и другие.

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Цены

На Booking цена за место в хостеле стартует от тысячи гривен , а номер с двуспальной кроватью на двоих – от 1500 гривен. На Airbnb прайс за комнату у местных стартует от 750 гривен в сутки.

Билет на авиарейс на 30 декабря на одного в одну сторону стоит от 4 500 гривен без пересадок и с одной пересадкой от 3 тыс. грн.

Как насчет Амстердама?

Еще один город, где ваши друзья мечтают отпраздновать Новый год – Амстердам. Приехав сюда, не ждите традиционных украинских блюд на новогоднем столе. Ведь здесь обожают селедку с луком и огурцами, мятный чай и голландские сыры.

И, конечно, марихуану, которая ассоциируется у путешественников с городом. Но на Новый год советуем не злоупотреблять ею, а насладиться атмосферой и познакомиться с традициями локалов. Арендуйте велосипеды и исследуйте город, а еще погуляйте у каналов Блаубург, Махере-брюг и на центральной Площади Дам.

Цены

Бюджетный двухместный номер в отеле на Booking предлагают за 2300 гривен. Номер делюкс в трёхзвёздочном отеле стоит от 3 тыс. грн. На Airbnb прайс за комнату у местных стартует от 1500 гривен.

Билет на авиарейс на 30 декабря на одного в одну сторону стоит: от 3 тыс. гривен с одной пересадкой и от 4 500 гривен без пересадок.

И куда же без Вены!

Прилетайте в столицу Австрии – Вену, если хотите телепортироваться в зимнюю европейскую сказку. Вы ее почувствуете повсюду, когда будете гулять по городу. Например, на площади Ратхаусплац, где обустроили каток и включили новогоднюю музыку. И, конечно, в императорской резиденции Хофбург, где расположено 19 дворцов, Венской ратуши, соборе Святого Стефана и других туристических местах, ставших основой для истории.

Город более романтичный, чем тусовочный, потому что классическая музыка, которую исполняют уличные музыканты и архитектура, создают особый антураж.

Цены

Самое бюджетное предложение на Airbnb – место в хостеле от 490 гривен за одного. На Booking цены стартуют от 1170 гривен за номер на двоих в отеле, который находится в 3,6 км от центра.

За билет на 30 декабря на одного в одну сторону заплатите от 2200 гривен с одной пересадкой и от 2400 гривен за прямой рейс в Вену.

В завершение – остров Корфу в Греции.

Любители понежиться на солнце в последний день 2021 года оценят остров Греции – Корфу. Ведь их Парижем, Барселоной и Веной не удивишь. Они хотят вернуться в лето, несмотря на зимний праздник – Новый год.

Цены

Прайс самого дешевого номера в трехзвездочном отеле на Booking стартует от тысячи гривен в сутки. Если мечтаете жить с видом на пляж и море, то приготовьте от 2 тыс. грн. За апартаменты с одной спальней заплатите от 1500 гривен. На Airbnb предлагают место в хостеле на одного от 340 гривен.

За билет на 30 декабря на одного в одну сторону турист заплатит от 4800 гривен с одной пересадкой и от 4600 гривен с двумя пересадками.

Недавно мы рассказывали о ТОП-30 ресторанах мира, которые рекомендуют блогеры из Украины.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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