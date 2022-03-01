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Перший день весни в Україні. Кадри, які має побачити кожен росіянин, який підтримує Путіна

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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1 березня, 12:19
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Не можна без сліз дивитися на те, на що фашисти перетворили нашу країну! Ми бажаємо вам, росіяни, щоб і вас так "рятували" довго та болісно
Перший день весни 2022 року в Україні світ не забуде ніколи
Перший день весни 2022 року в Україні світ не забуде ніколи / Фото: Facebook

1 березня – перший день весни, але для нас, українців, шостий день вторгнення Росії. Ворог намагається захопити будь-яке велике місто, але ми не дамо йому на це шансів! Хотілося б, щоб кожен росіянин побачив ці кадри "порятунку бідних українців". Дивіться, що зробив з нами ваш кремлівський карлик. Сьогодні ми, а завтра ви, не сумнівайтеся!

Сьогодні по всій Україні випав сніг, який символізує якесь очищення, і так хочеться вірити, що він принесе нам нове прекрасне життя, якого всі ми заслужили! А поки що не втрачаємо надію, нікого не боїмося і віримо в нашу армію, народ та президента!

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Як вам це, "рятівники"?

Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи / Фото: Facebook

Зустрічаємо вас не з квітами, як вам обіцяв ваш президент, що копіює Гітлера, але з фірмовим "Бандера-смузі".

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Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи / Фото: Facebook

Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи / Фото: Facebook

Ви ще вважаєте, що це "операція порятунку"?

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Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи

Кого хотіли врятувати в Харкові?

Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи / Фото: Facebook

Ми ніколи вам не пробачимо цього! Ані вам, ані вашим дітям, ані онукам.

Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи

Тисячі років вам горіти в пеклі! Всім, хто підтримує цю війну Росії проти України, й тим, хто мовчить про це!

Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи

Наш народ сильний, можливо, найсильніший у світі, ми все витримаємо. Але вам бажаємо щоночі в снах бачити цей жах, який переживає зараз кожен з нас!

Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи / Фото: Facebook

Як ви будете вашим дітям розповідати про цей ганебний факт в історії своєї країни, що брехатимете, як виправдаєте свою бездіяльність? Тому що наші діти розкажуть світові правду!

Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи / Фото: Facebook

Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи
Перший день весни в Україні 2022 року світ ми не забудемо ніколи / Фото: Facebook

Але ж ми переможемо! Це наша земля, наша країна та наша правда!

Читайте як заспокоїтись під час війни з Росією – вправи від стресу та панічної атаки.

Також дивіться, як заспокоїти іншу людину під час війни – 5 кроків допомоги.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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