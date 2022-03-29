Где выучить польский язык бесплатно – список офлайн и онлайн курсов

Изучать язык можно как онлайн, так и офлайн в городах: Варшава, Лодзь, Краков, Вроцлав, Легионово и Ополе

Список бесплатных курсов польского языка для украинцев / Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что Польша переполнена эмигрантами, а некоторые города больше не принимают беженцев, большинство наших все же там. Более 2 млн украинцев были вынуждены эвакуироваться в Польшу в связи с войной. Но наши трудолюбивые люди не хотят сидеть "на шее" у польского государства и ждать, когда все подадут, а желают работать. Для этого нужно знать язык – публикуем список бесплатных курсов польского языка для детей и взрослых.

Онлайн

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Tutlo – онлайн-занятия по польскому и английскому для взрослых и детей. Уроки проходят в форме интерактивных вебинаров с лекторами.

Akademia Finansów и Biznesu Vistula – университеты Вистула организуют бесплатные курсы польского. Группы для подростков и взрослых, e-mail для регистрации – [email protected]

Polski Instytut Językowy (Kursy FAMI – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji) – онлайн курсы польского для разных уровней владения языком. Чтобы зарегистрироваться, приходите в офис Института польского языка по ул. Мазовецкая 12/24, 00-048 в Варшаве с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Обязательно возьмите с собой документ, дающий право на пребывание в Польше.

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Варшава, офлайн

Centrum Wielokulturowe w Warszawie – бесплатные лекции изучения польского языка на уровне А2 для мигрантов. Контакты: + 48 22 648 11 11, [email protected]

Fundacja Ocalenie – бесплатные курсы польского для иностранцев в Варшаве. Ближайший набор состоится с 04.05 по 10.05.2022. Чтобы записаться на курс, заполните форму заявки на сайте и отправьте фотографию документа, на основании которого находится в Польше, на электронную почту [email protected]

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Fundacja Nauki Języków Obcych и Szkoła Języków Obcych Linguae Mundi – курсы польского языка на уровнях А1-С2, соединенные с лекциями о Польше и курсом профориентации. Регистрация в офисе школы. Вопросы по курсам: [email protected]

Лодзь

POLONUS school of languages ​​– бесплатные онлайн лекции и групповой разговорный клуб. Здесь вы найдете бесплатные уроки польского языка в виде видео, языковых схем и сообщений, описывающих использование слов на польском языке с правильной грамматикой. Вопросы по курсам: [email protected]

Краков

Uniwersytet Jagielloński – Факультет Полонистики Ягеллонского Университета организует бесплатные курсы изучения польского языка и индивидуальные занятия для граждан Украины. Вопросы по курсам: [email protected] или по следующим телефонам: + (48) 12 663 26 63, + (48) 12 663 29 29.

Fundacja Będzie Lepiej – бесплатные занятия по польскому для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, а также для взрослых. Различные группы. Регистрация: [email protected] или отправьте текстовое сообщение на WhatsApp на номер + (48) 504 176 626

Вроцлав

ZUwP Koło we Wrocławiu – языковые курсы для детей от 7 до 15 лет. Занятия проходят с 16.30 до 18.00 с понедельника по пятницу в помещении школы SP 108.

Wrocławskie Centrum Integracji – Инициатива заключается в организации индивидуальных и групповых встреч польских волонтеров с иностранцами раз в неделю. Желающие встречаются в кафе, библиотеках, пабах и центрах культуры. Вопрос: [email protected]

Fundacja Hobbit – занятия для детей и молодежи. Форма для регистрации. Сейчас волонтеры проводят бесплатные уроки польского по адресу пл.św Macieja 5a, на которые также могут приходить родители.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – бесплатные лекции для украинских детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет в разных возрастных группах. Вопрос: +(48) 71 772 49 03

Klub Formaty от 18.03.2022 бесплатные курсы польского для начинающих. В Клубе работает детская комната с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00. В плане игры и занятия, искусство, музыка, музыка и движение, релаксационные занятия. Бесплатное горячее питание для детей. Регистрация и информация: +(48) 71 789 33 20 доб. 1, [email protected]

Легионово

Urząd miasta Legionowo – городской совет Легионова организует бесплатные лекции польского для взрослых. Регистрация и информация: +(48) 22 766 40 93.

Ополе

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej – бесплатные курсы польского с предоставлением необходимых учебных материалов. Доступна онлайн-регистрация. О дате нового набора можно узнать, отправив запрос на e-mail руководителя курсов: [email protected]

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