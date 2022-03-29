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Де вивчити польську мову безкоштовно – список офлайн та онлайн курсів

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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29 березня, 10:00
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Вивчати мову можна як онлайн, так і офлайн у містах: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Легіонове та Ополе
Список безкоштовних курсів польської мови для українців
Список безкоштовних курсів польської мови для українців / Фото: pixabay.com

Незважаючи на те, що Польща переповнена емігрантами, а деякі міста більше не приймають біженців, більшість наших все ж таки там. Понад 2 млн українців були змушені евакуюватися до Польщі у зв'язку з війною. Але наші працьовиті люди не хочуть сидіти на шиї у польської держави і чекати, коли все подадуть, а бажають працювати. Для цього потрібно знати мову – публікуємо перелік безкоштовних курсів польської мови для дітей та дорослих.

Онлайн

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Tutlo – онлайн-заняття з польської та англійської для дорослих та дітей. Уроки відбуваються у формі інтерактивних вебінарів із лекторами.

Akademia Finansów та Biznesu Vistula – університети Вістула організовують безкоштовні курси польської. Групи для підлітків та дорослих, e-mail для реєстрації – [email protected]

Polski Instytut Językowy (Kursy FAMI – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji) – онлайн курси польської мови для різних рівнів володіння мовою. Щоб зареєструватися, приходьте до офісу Інституту польської мови на вул. Мазовецька 12/24, 00-048 у Варшаві з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 18:00. Обов'язково візьміть із собою документ, який дає право на перебування у Польщі.

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Варшава, офлайн

Centrum Wielokulturowe w Warszawie – безкоштовні лекції з вивчення польської мови на рівні А2 для мігрантів. Контакти: + 48 22 648 11 11, [email protected]

Fundacja Ocalenie – безкоштовні курси польської для іноземців у Варшаві. Найближчий набір відбудеться з 04.05 до 10.05.2022. Щоб записатися на курс, заповніть форму заявки на сайті та надішліть фотографію документа, на підставі якого знаходиться у Польщі, на електронну пошту [email protected]

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Fundacja Nauki Języków Obcych та Szkoła Języków Obcych Linguae Mundi – курси польської мови на рівнях А1-С2, поєднані з лекціями про Польщу та курсом профорієнтації. Реєстрація в офісі школи. Запитання з курсів: [email protected]

Лодзь

POLONUS school of languages – безкоштовні онлайн лекції та груповий розмовний клуб. Тут ви знайдете безкоштовні уроки польської мови у вигляді відео, мовних схем та повідомлень, що описують використання слів польською з правильною граматикою. Запитання з курсів: [email protected]

Краків

Uniwersytet Jagielloński – Факультет Полоністики Ягеллонського Університету організовує безкоштовні курси вивчення польської мови та індивідуальні заняття для громадян України. Запитання з курсів: [email protected] або за наступними телефонами: + (48) 12 663 26 63, + (48) 12 663 29 29.

Fundacja Będzie Lepiej – безкоштовні заняття з польського для дітей та підлітків віком від 6 до 18 років, а також для дорослих. Різні групи. Реєстрація: [email protected] або надішліть текстове повідомлення на WhatsApp на номер + (48) 504 176 626.

Вроцлав

ZUwP Koło we Wrocławiu – мовні курси для дітей віком від 7 до 15 років. Заняття проходять з 16.30 до 18.00 з понеділка до п'ятниці у приміщенні школи SP 108.

Wrocławskie Centrum Integracji – Ініціатива полягає в організації індивідуальних та групових зустрічей польських волонтерів з іноземцями раз на тиждень. Бажаючі зустрічаються у кафе, бібліотеках, пабах та центрах культури. Питання: [email protected]

Fundacja Hobbit – заняття для дітей та молоді. Форма для реєстрації. Наразі волонтери проводять безкоштовні уроки польської за адресою пл.św Macieja 5a, на які також можуть приходити батьки.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – безкоштовні лекції для українських дітей та молоді у віці від 10 до 18 років у різних вікових групах. Запитання: +(48) 71 772 49 03.

Klub Formaty від 18.03.2022 безкоштовні курси польської для початківців. У Клубі працює дитяча кімната з понеділка по четвер з 10:00 до 15:00. У плані гри та заняття, мистецтво, музика, музика та рух, релаксаційні заняття. Безкоштовне гаряче харчування для дітей. Реєстрація та інформація: +(48) 71 789 33 20 доб. 1, [email protected]

Легіонове

Urząd miasta Legionowo – міська рада Легіонова організовує безкоштовні лекції польської для дорослих. Реєстрація та інформація: +(48) 22 766 40 93.

Ополе

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej – безкоштовні курси польської мови з наданням необхідних навчальних матеріалів. Доступна онлайн-реєстрація. Про дату нового набору можна дізнатися, надіславши запит на e-mail керівника курсів: [email protected]

Нагадаємо, що чекає на емігрантів у Хорватії – історія українки, яка переїхала із сином.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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