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Название связано с убийствами: что следует знать о коктейле Кровавая Мэри

Сегодня, 20:15

И о целебных свойствах напитка из-за которых его любят в Америке

"Кровавая Мэри" – название коктейля, который вызывает немало вопросов. Сегодня мы расставим все точки над "И"! Потому что разобрались, кто изобрел коктейль, откуда пошло название и почему его используют, как лекарство. Но сначала напомним рецепт культового напитка. Но куда же без него? И, конечно, на вкус тоже рекомендуем попробовать, чтобы точно разобраться и понять концепцию коктейля.

Как готовить "Кровавую Мэри"

Любители томатов обожают классическую Мэри, потому что в основе коктейля сок аналогичного продукта. И не обошлось без водки. Но это не единственный алкоголь, который используют в барах мира для приготовления коктейля, их несколько. Бармены при создании рецептур меняют водку на джин, херес или даже легендарное виски. Но в кругу обсуждений все же классический рецепт:

  1. 120 мл томатного сока
  2. 40 мл водки;
  3. 10 мл лимонного сока
  4. соусы "Вустер" и "Табаско";
  5. соль, пропитанная соком сельдерея;
  6. перец.

Способ приготовления

  1. Смешайте перечисленные составляющие в шейкере добавляя лед;
  2. Полученную смесь процедите в стакан и добавьте стебелек сельдерея.

История возникновения

Впервые "Кровавую Мэри" приготовили в парижском баре The New York Bar, который открыл свои двери в 1911 году. В заведении работал Фернан Петио – коренной француз, и изобрел "кровавый" рецепт. Париж в то время был популярен среди американцев. Один из них посетил бар и стал счастливчиком, потому что ему первому молодой бармен приготовил микс томатного сока и водки. И как результат – это был "кровавый" дебют. Но единственным баром Петио не ограничивался – он переехал в Америку и устроился работать в King Cole Bar, что в Нью-Йорке в гостинице St. Regis. Пик популярности коктейль был именно в Америке, потому что французы хладнокровно отнеслись к напитку.

Есть версия, что бармен также придумал название "Кровавая Мэри", но ее не использовали в гостинице для коктейльной карты и переименовали в Red Snapper. Но это не самая популярная версия именования коктейля!

Название коктейля мотивировано пролитой кровью людей

"Откуда пришло название и при чем здесь кровь?", – вопрос, который интересует едва ли не всех! Одна из самых популярных интерпретаций связана с королевой Англии Марией I Тюдор, которая была католичкой. В честь нее и назван коктейль. В истории ее помнят, как жестокую правительницу. Потому что за время правления (1553-1558 гг) она убила сотни протестантов. Этот факт сразу аргументирует название коктейль, не так ли?

Кровавая Мэри – вдохновение для барменов

Помните рецепт в начале статьи? Это один из перечня, а их сотни. Только бармены заменяют водку на другой напиток с высоким содержанием спирта. Например, есть "Коричневая Мария" с виски, "Кровавая Гейша" с саке, "Кровавый молот" с джином.

Кровавая Мэри – спасительница от похмелья

В Америке коктейль считают напитком, который облегчает похмелье. Для американцев, которые любят выпить, "Кровавая Мэри" утром приравнивается к стакану воды. Но в б/а формате, конечно. Напомним, что врачи рекомендуют все же употреблять воду в большом количестве.

Составляющие "Кровавой Мэри" – польза для организма (но не все)

Если сравнить данный напиток с другими коктейлями, например "Сексом на пляже", то он выигрывает своими полезными компонентами. И одно из преимуществ – низкокалорийность. Но и это не все. Сельдерей нормализует кровяное давление, помогает в борьбе с бессонницей, а томатный сок, содержащий ликопин защищает от заболеваний простаты, а хрен (его также добавляют в некоторые рецептуры) борется с простудой и обладает обезболивающими и антибиотическими свойствами.

Учитывая перечисленные преимущества не нужно забывать, что в составе классической рецептуры есть водка, которая нивелирует пользу "Кровавой Мэри".

Недавно мы рассказали об особенностях создания и истории коктейля "Негрони".

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