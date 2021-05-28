Назва пов'язана з вбивствами: що варто знати про коктейль Кривава Мері

І про цілющі властивості напою через які його обожнюють в Америці

"Кривава Мері" – назва коктейлю, яка викликає чимало питань. Сьогодні ми розставимо всі крапки над "І"! Бо розібралися, хто винайшов коктейль, звідки пішла назва та чому його вживають, як ліки. Але спершу нагадаємо рецепт культового напою. Бо куди без нього? І, звісно, на смак теж рекомендуємо спробувати, щоб достеменно розібратися та зрозуміти концепцію коктейлю.

Як готувати "Криваву Мері"

Любителі томатів обожнюють класичну Мері, бо в основі коктейлю сік аналогічного продукту. І не обійшлося без горілки. Але це не єдиний алкоголь, який використовують у барах світу для приготування коктейлю, їх декілька. Бармени під час створення рецептур замінюють горілку на джин, херес чи, навіть, легендарне віскі. Але в колі обговорень все ж класичний рецепт:

120 мл томатного соку; 40 мл горілки; 10 мл лимонного соку; соуси "Вустер" і "Табаско"; сіль, просочена соком селери; перець.

Спосіб приготування

Змішайте перераховані складові у шейкері додаючи лід; Отриману суміш процідіть у склянку та додайте стеблинку селери.

Історія виникнення

Вперше "Криваву Мері" приготували у паризькому барі The New York Bar, який відкрив свої двері в 1911 році. У закладі працював Фернан Петіо – корінний француз, який і винайшов "кривавий" рецепт. Париж на той час був популярний серед американців. Один із них відвідав бар і став щасливцем, бо йому першому молодий бармен приготував мікс томатного соку і горілки. І як результат – це був "кровавий" дебют. Але єдиним баром Петіо не обмежувався – він переїхав до Америки та влаштувався працювати в King Cole Bar, що в Нью-Йорку при готелі St. Regis. Пік популярності коктейль був саме в Америці, бо французи холоднокровно віднеслися до напою.

Є версію, що бармен також придумав назву "Кривава мері", але її не використали у готелі для коктейльної карти і перейменували у Red Snapper. Але це не найпопулярніша версія іменування коктейлю!

Назва коктейлю змотивована пролитою кров'ю людей

"Звідки походить назва і до чого тут кров?", – питання, яке цікавить чи не усіх! Одна з найпопулярніших інтерпретацій пов'язана з королевою Англії Марією І Тюдор, яка була католичкою. В честь неї й названо коктейль. В історії її пам'ятають, як жорстоку правительку. Бо за час правління (1553-1558 рр) вона вбила сотні протестантів. Цей факт одразу аргументує назву коктейль, чи не так?

Кривава Мері – натхнення для барменів

Пригадуєте рецепт на початку статті? Це один із переліку, а їх сотні. Лише бармени замінюють горілку на інший напій з високим вмістом спирту. Наприклад, є "Коричнева Марія" з віскі, "Кривава Гейша" з саке, "Кривавий молот" із джином.

Кривава Мері – рятівниця від похмілля

В Америці коктейль вважають напоєм, який полегшує перебіг похмілля. Для американців, які люблять випити, "Кривава Мері" зранку прирівнюється до склянки води. Але в б/а форматі, звісно. Нагадаємо, що лікарі рекомендують все ж вживати воду у великій кількості.

Складові "Кривавої Мері" – користь для організму (але не всі)

Якщо порівняти цей напій з іншими коктейлями, наприклад "Сексом на пляжі", то він виграє своїми корисними компонентами. І одна з переваг – низькокалорійність. Але й це не все. Селера нормалізує кров'яний тиск, допомагає в боротьбі з безсонням, а томатний сік, який містить лікопін захищає від захворювань простати, а хрін (його також додають у деякі рецептури) бореться з застудою та володіє знеболюючими та антибіотичними властивостями.

Враховуючи перелічені переваги не потрібно забувати, що у складі класичної рецептури є горілка, яка нівелює користь "Кривавої Мері".

Нещодавно ми розповіли про особливості створення та історію коктейлю "Негроні".

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