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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

На выходные – в Карпаты: 3 осенних направления для отдыха с друзьями

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
22 сентября, 20:30
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Планируете поехать в горы и абстрагироваться от шума мегаполиса? Мы с тревел-экспертом расскажем о 3 маршрутах для атмосферного отдыха, которые вы оцените. Среди них гора Говерла, озеро Синевир и термальные бассейны в Берегово
На выходные - в Карпаты: 3 осенних направления для отдыха с друзьями
На выходные - в Карпаты: 3 осенних направления для отдыха с друзьями

О направлениях, которые ежегодно в ТОПе среди туристов Украины и мира, нам рассказал тревел-эксперт Александр Були. Он 5 лет знакомит сотни путешественников с колоритными Карпатами. И знает, где находятся аутентичные места, которые подарят новые эмоции и впечатления. Ну что, поехали!

Тревел-эксперт Александр Були
Тревел-эксперт Александр Були / Фото: пресс-служба

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Узнайте также о чек-листе, чтобы подготовиться к походу в Карпаты.

Для активных туристов – Говерла

До сих пор не покорили самую высокую точку Украины, Говерлу, которая возвышается на 2061 метр? Исправьте это осенью, если любите активный отдых! Стартуйте с учебно-спортивной базы "Заросляк" по синему маршруту, являющемуся наиболее быстрым. И вы доберетесь на вершину ориентировочно за 3 часа.

Активные туристы выбирают поход на Говерлу
Активные туристы выбирают поход на Говерлу / Фото: Depositphotos

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Или выберите зеленый маршрут, если не любите резкий подъем, а предпочитаете более легкий путь по лесу. Любители ночевки в палатках и отдыха в горах не на 3 часа выбирают красный маршрут. Он рассчитан минимум на два дня. За это время путешественник обходит весь Черногорский хребет и воссоединяется с природой. Рискнули бы?

Если выберете красный маршрут, то посетите Прутский водопад, который дает начало одноименной реке Прут. Маршрут будет сложнее и по дороге к водопаду вы не встретите отметок. Но эксперт рассказал, как к нему прийти.

От вершины Говерлы идите по красному маршруту (в сторону горы Поп-Иван) и поверните в ущелье между Говерлой и горой Брескул, чтобы добраться до водопада, – добавил он.

Водопад Прутский неподалеку Говерлы
Водопад Прутский неподалеку Говерлы / Фото: пресс-служба

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Если палатка – не ваша "тема", то забронируйте усадьбу возле Говерлы в селе Криворовня Верховинского района. Всего 44 км езды и вы в колоритной местности, где арендовать жилье предлагают по прайсу от 400 гривен в сутки. Порция традиционных обедов стоит от 150 гривен на одного.

Но не Говерлой единственной. Для людей, которые приезжают в Криворовню, есть must visit 2-х локаций. Первая – сыроварня на полонине Игрец, где туристы дегустируют суперфуды. Ну куда же без брынзы или вурды? Вторая – гора Писаный Камень, которая возвышается на 1221 метр. К ней добираются туристы пешком ориентировочно 1,5 часа от Криворовни. Экстремалы арендуют джип на четырех ориентировочно за 2 тыс. гривен (на 4 часа) и на нем преодолевают расстояние.

Старт трех маршрутов с учебно-спортивной базы "Заросляк". Сохраните и используйте карту, чтобы не заблудиться.

Схема маркированных маршрутов
Схема маркированных маршрутов / Фото: пресс-служба

Для ценителей релакса и оздоровления – Берегово на Закарпатье

Как насчет термальных бассейнов в Берегово в комплексе "Жаворонок"? Их вода с лечебными свойствами, поэтому будете не только расслабляться, но и оздоравливаться. Ведь термальные бассейны заполняются водой из гейзера, расположенного на глубине 1200 метров. И купание в них укрепляет иммунитет, омолаживает, избавляет от депрессии. И даже корректирует фигуру.

Открытый термальный бассейн в Берегово
Открытый термальный бассейн в Берегово / Фото: zhayvoronok.net

Прайс за 2-часовое купание на одного стартует от 220 гривен, а за целый день – от 420 гривен за взрослого, а за ребенка – от 210 гривен.

Эксперт рекомендует ехать в Берегово хотя бы на неделю, чтобы попробовать все: закрытый и под открытым небом бассейн, джакузи, соляную комнату, баню, спа-процедуры и пчелиную терапию.

С купанием и апгрейдом организма понятно. А где жить, спросите вы? Рекомендуем бронировать усадьбы у местных. Прайс на Booking стартует от 350 гривен в сутки.

Для ценителей эстетических мест – Синевир

Большинство туристов приезжают в Синевир, чтобы сделать селфи. Ведь горное озеро эстетическое и визуально напоминает глаз, поэтому его называют "Глазом Карпат". Синевир еще и самое глубокое (до 24 метров) в Украине.

Синевир выбирают ценители эстетических мест
Синевир выбирают ценители эстетических мест / Фото: Depositphotos

Хотите увидеть "глаз" – заплатите 35 гривен за входной билет на территорию заповедника. За такую же сумму предлагают переплыть с одного берега Синевира на другой на деревянном плоту, чтобы рассмотреть "зрачок" озера. А еще туристы развлекают себя прогулками в лесу и покупают аутентичные сувениры. Словом, это все возможные активности.

Некоторые туристы позиционируют его как место силы. А кинематографы называют площадкой для съемок. К слову, один из фильмов, который здесь снимали, – "Последний шаг" с Жаном Рено.

После Синевира эксперт рекомендует поехать к водопаду Шипот и устроить колоритный обед в одном из кафе. И завершить день в реабилитационном центре для бурых медведей, который находится в 20 км. Цена входного билета 35 гривен. Словом, зоопарк под открытым небом, который вызовет двоякие эмоции, но вы захотите его посетить повторно.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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