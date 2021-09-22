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СЬОГОДНІ Life No Stress

На вихідні – до Карпат: 3 осінніх напрямки для відпочинку з друзями

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
22 вересня, 20:30
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Плануєте поїхати в гори та абстрагуватися від гаму мегаполісу? Ми з тревел-експертом розповімо про 3 маршрути для атмосферного відпочинку, які ви оціните. Серед яких гора Говерла, озеро Синевир та термальні басейни в Береговому
На вихідні - в Карпати: 3 осінніх напрямки для відпочинку з друзями
На вихідні - в Карпати: 3 осінніх напрямки для відпочинку з друзями

Про напрямки, які щорічно в ТОПі серед туристів України та світу, нам розповів тревел-експерт Олександр Булі. Він 5 років знайомить сотні мандрівників з колоритними Карпатами. І знає, де знаходяться автентичні місця, які подарують нові емоції та враження. Ну що, поїхали!

Тревел-експерт Олександр Булі
Тревел-експерт Олександр Булі / Фото: пресслужба

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Дізнайтеся також про чек-лист, щоб підготуватися до походу в Карпати.

Для активних туристів – Говерла

Досі не підкорили найвищу точку України, Говерлу, яка височіє на 2061 метр? Виправте це цієї осені, якщо любите активний відпочинок! Стартуйте з навчально-спортивної бази "Заросляк" синім маршрутом, який є найшвидший. І ви доберетеся на вершину орієнтовно за 3 години.

Активні туристи обирають похід на Говерлу
Активні туристи обирають похід на Говерлу / Фото: Depositphotos

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Або ж оберіть зелений маршрут, якщо не любите стрімкий підйом, а надаєте перевагу легшому шляху через ліс. Поціновувачі ночівлі в наметах та відпочинку в горах не на три години обирають червоний маршрут. Він розрахований мінімум на два дні. За цей час мандрівник обходить весь Чорногірський хребет та возз’єднується з природою. Ризикнули б?

Якщо оберете червоний маршрут, то відвідайте Прутський водоспад, який дає початок однойменній річці Прут. Маршрут буде складніший і дорогою до водоспаду ви не зустрінете позначок. Але експерт розповів, як до нього дійти.

Від вершини Говерли ідіть червоним маршрутом (в бік гори Піп-Іван) та поверніть в ущелину між Говерлою та горою Брескул, щоб добратися до водоспаду, – додав він.

Водоспад Прутський неподалік Говерли
Водоспад Прутський неподалік Говерли / Фото: пресслужба

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Якщо намет – не ваша "тема", то забронюйте садибу неподалік Говерли в селі Криворівня Верховинського району. Лише 44 км їзди і ви в колоритній місцевості, де орендувати житло пропонують за прайсом від 400 гривень за добу. Порція традиційних обідів коштує від 150 гривень на одного.

Але не Говерлою єдиною. Для людей, які приїжджають до Криворівні, є must visit 2-х локацій. Перша – сироварня на полонині Ігрець, де туристи дегустують суперфуди. Бо куди ж без бриндзі чи вурди? Друга – гора Писаний Камінь, яка височіє на 1221 метр. Вона є не лише естетичним місцем, а й геологічною пам'яткою природи. До неї добираються мандрівники пішки орієнтовно 1,5 години від Криворівні. Запеклі екстремали орендують джип на чотирьох орієнтовно за 2 тис. гривень (на 4 год) та на ньому долають відстань.

Старт трьох маршрутів з навчально-спортивної бази "Заросляк". Зберігайте та скористайтеся картою, щоб не заблукати.

Схема маркованих маршрутів
Схема маркованих маршрутів / Фото: пресслужба

Для поціновувачів релаксу та оздоровлення – Берегове на Закарпатті

Як щодо термальних басейнів в Береговому в комплексі "Жайворонок"? Їх вода з лікувальними властивостями, тож будете не лише релаксувати, а й оздоровлюватися. Бо термальні басейни заповнюються водою з гейзера, розташованого на глибині 1200 метрів. І купання в них зміцнює імунітет, омолоджує, позбавляє від депресії. І навіть коригує фігуру.

Відкритий термальний басейн в Береговому
Відкритий термальний басейн в Береговому / Фото: zhayvoronok.net

Прайс за 2-годинне купання за одного стартує від 220 гривень, а за цілий день – від 420 гривень за дорослого, а за дитину – від 210 гривень.

Експерт рекомендує їхати до Берегового хоча б на тиждень, щоб спробувати все: закритий та відкритий басейн, джакузі, соляну кімнату, лазню, спа-процедури та бджолину терапію.

З купанням та апгрейдом організму зрозуміло. А де жити, запитаєте ви? Рекомендуємо бронювати садиби у місцевих. Прайс на Booking стартує від 350 гривень за добу.

Для поціновувачів естетичних місць – Синевир

Більшість туристів приїжджають до Синевиру, щоб зробити селфі. Бо гірське озеро естетичне та візуально нагадує око, тож його називають "Оком Карпат". Синевир ще й найглибше (до 24 метрів) в Україні.

Синевир обирають поціновувачі естетичних місць
Синевир обирають поціновувачі естетичних місць / Фото: Depositphotos

Хочете побачити "око" – заплатіть 35 гривень за вхідний квиток на територію заповідника. За таку ж суму пропонують переплисти з одного берега Синевиру на інший на дерев’яному плоті, щоб розглянути "зіницю" озера. А ще туристи розважають себе прогулянками в лісі та скуповують автентичні сувеніри. Словом, це всі можливі активності.

Деякі туристи позиціонують його як місце сили. А кінематографи називають майданчиком для зйомок. До слова, один із фільмів, який тут знімали, – "Останній крок" з Жаном Рено.

З Синевиру експерт рекомендує поїхати до водоспаду Шипіт та влаштувати колоритний обід в одній з колиб. І завершити день в реабілітаційному центрі для бурих ведмедів, який знаходиться за 20 км. Ціна вхідного квитка 35 гривень. Словом, зоопарк просто неба, який викличе двоякі емоції, але ви захочете його відвідати повторно.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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