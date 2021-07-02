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На Atlas Weekend впервые будут вакцинировать против COVID-19

2 июля, 10:54
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Какой вакциной – пока неизвестно, но желающие могут получить дозу от коронавируса в течение всего фестиваля с 10:00 до 16:00
/ Фото: Atlas Weekend

Организаторы Atlas Weekend-2021 на странице в Facebook сообщили о вакцинации для желающих, которая пройдет на территории ВДНХ.

Чтобы допустили к вакцинации, требуется предварительная онлайн-регистрация через сервис HELSI и паспорт (или его электронная версия в приложении "Дія"). Услуга будет бесплатной для желающих.

Вакцинировать будут в дни фестиваля: с 5 по 11 июля в 9 павильоне на ВДНХ. Тайминг – с 10:00 до 16:00.

Сеть отреагировала на новость без негатива, большинство пользователей просит конкретизировать, какую именно вакцину выбрали организаторы. Примечательно, что анонс заинтересовал будущих гостей мероприятия вакцинироваться.

Недавно мы рассказали, как попасть бесплатно в первые дни проведения Atlas Weekend и какие звездные выступления на фестивале не стоит пропускать. А также, какая вечеринка подходит вашему знаку зодиака.

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