Пить как Джеймс Бонд: любимые коктейли киногероя (рецепты)
Агент 007 любил "легкую" классику и немного экстрима
Недавно мы рассказывали о ТОП-5 вариантах шампанского, которые стоит попробовать в жизни. Один из них был фаворитом Джеймса Бонда, и сегодня снова пойдет речь об агенте 007. Но поговорим о его любимых коктейлях, которые вы сможете легко повторить дома. Сделав хотя бы один из них — почувствуете гастрономические настроения культового персонажа.
Но лучше не заимствовать алкогольные привычки Джеймса Бонда на все 100%. Потому что в неделю он мог выпить до 45 коктейлей, а в день — по 6-7, пишет thebmj.
А вот привычку дарить подарки без повода родным – практикуйте в своей жизни. Желательно в такой систематичности, как выпивание коктейлей агентом 007. И чтобы не тратить куча времени на поиски и идеи – переходите на наш весенний календарь подарков.Там есть варианты, которые вы оцените.
Это дебютный напиток, заказанный Джеймсом Бондом в первом романе из серии Яна Флеминга "Казино Рояль". Его часто ассоциируют с агентом 007. Рекомендуем вам с этого аперитива и начать вечеринку на выходных.
Ингредиенты:
- 30 мл аперитива Campari;
- 30 мл сладкого вермута;
- Содовая;
- Слайс апельсина для дизайна.
Приготовление:
- Стакан наполняем кубиками льда, наливаем Campari и вермут;
- Наливаем содовую по вкусу;
- Завершаем приготовления – украшаем коктейль долькой апельсина.
Кстати, коктейль входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA).
Этот коктейль назван в честь одной из девушек агента 007 и ассоциируют его с книгой Яна Флеминга "Казино Рояль", или ее экранизацией. Классифицируют коктейль аперитивом и входит он в перечень официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA) в категорию "Напитки новой эры".
Ингредиенты:
- 90 мл джина Gordon's;
- 30 мл водки;
- 15 мл Lillet Blanc (его сложно найти на прилавках, можно заменить на сухой вермут);
- Цедра лимона (для дизайна).
Приготовление:
- В шейкере соедините джин, водку, Lillet Blanc или сухой вермут;
- Хорошо встряхните и процедите в охлажденный бокал;
- Украсьте кусочком лимонной цедры.
И главное: не забудьте за основное условие – трясти, а не смешивать.
В коктейля есть сладковатый и одновременно горький вкус, если сравнивать с джином-мартини. Да, именно такие предпочтения были у героя – с горчинкой.
В сюжетах Яна Флеминга Джеймс Бонд пил десятки "Водок-мартини" и это самый известный коктейль из всех. И вам тоже надо его попробовать, потому что это "легкая" история, которая понравится каждому. Так почему бы не почувствовать себя в киноленте? Попробуйте.
- Премиальная водка 60 мл
- Сухой вермут 15 мл
- Одна оливка;
- Кубики льда.
- Соедините в шейкере водку, сухой вермут и лед, взболтайте;
- Продолжайте взбалтывать в течение 30 секунд
- Вылейте коктейль в бокал;
- Украсьте коктейль оливкой.
Совет: выберите лучшую из ассортимента магазина водку, потому что только от нее зависеть вкус коктейля. Если купите некачественную, то даже оливки и кинематографический бэкграунд агента 007 в коктейли не спасут ситуацию.
В книгах с Джеймсом Бондом упоминали об этом напитке 21 раз, в фильмах – ни одного. А у вас на вечеринке этих выходных предлагаем повторить книжный подход в кругу друзей: вспомнить, приготовить, попробовать.
Ингредиенты:
- Скотч 60 мл;
- Содовая.
Приготовление:
- Налейте 60 мл скотчу в бокал;
- Долейте содовую по вкусу.
Вы можете выбирать любой скотч для приготовления, каждый вид будет раскрывать по-своему гастрономические особенности коктейля.
Этот коктейль для экстрималов, потому что в смеси пиво и шампанское. И он попал в книгу "Бриллианты остаются навсегда". Словом, оригинальное сочетание, которое поймут не все, кстати, коктейль часто берут дополнением к японским блюдам, которые также не всем по вкусу.
Ингредиенты:
- 120 мл шампанского;
- 120 мл стаут (темное пиво родом из Англии).
Приготовление:
- Налейте в бокал шампанское;
- Долейте в бокал охлажденное пиво;
- Пейте и наслаждайтесь.
Вы можете поэкспериментировать – налить больше шампанского, но точно не пива. С ним в этом случае лучше не рисковать и забыть о режиме "максимум".
Напоминаем, недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.
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