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Капитал Конора Макгрегора удвоился – он продал свой бренд виски Proper №12

Сегодня, 08:08

Спортсмен разбогател примерно на 155 миллионов долларов

Конор Макгрегор – ирландский боец ​​UFC и в прошлом креатор успешного бренда виски Proper №12, который он продал недавно. Стало известно, что за счет продажи он удвоил свой капитал вдвое, об этом пишет Hype Beast.

На алкогольном бренде Proper №12 (акции которого продал мексиканской компании Becle) он заработал 155 миллионов долларов. Тем самым, Конор Макгрегор увеличил собственный капитал до 300 миллионов долларов США.

Proper No. Twelve Irish Whiskey
Proper No. Twelve Irish Whiskey
Фото: whiskycast

Ирландское виски Proper №12, которое выпустил спортсмен в 2018 году считали успешным проектом, оно было востребованным на алкогольном рынке.

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