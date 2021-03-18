Алкоголь с потенциалом: эти звезды имеют собственный бренд вина
Снуп Догг, Камерон Диас и другие селебрити
Как показывает жизнь, многим селебритис надоедает съемочная площадка или сцена и они внезапно появляются в алконише. Создают собственный бренд, который на волне их славы становится успешным. Иногда даже популярность алкобренда в денежном эквиваленте больше, чем от творчества. Пример удачного начинания – Джордж Клуни, о котором мы писали ранее в подборке креаторов текилы. Потому что этот напиток помог получить Клуни титул наиболее высокооплачиваемого актера в мире. Сегодняшняя наша подборка креаторов вина также не без успешных историй и мирового признания.
Начнем с Сары Джессики Паркер и ее бренда вина Invivo X, SJP. Актриса сотрудничает с винодельней Invivo & Co в Новой Зеландии и имеет в арсенале два сорта вина: Sauvignon Blanc, которое было дебютным, и French Rosé.
Некоторые поклонники были разочарованы, потому что ожидали от звезды "Космополитен" в жестяной банке. А тут вино! Однако не обошлось и без классического лайфстайла Кэрри Брэдшоу...
Дебютное Sauvignon Blanc цвета волны не просто так – лодочки звезды Hamilton аналогичного любимого оттенка (собственного бренда SJP Collection). Да, это был пик вдохновения – что тут скажешь, типичная Кэрри. Кстати, Sauvignon Blanc получило 90 баллов от Wine Spectator.
Актриса активно участвовала в создании бренда, продумывая все до мелочей, даже букву Х вывела сама. И теперь на каждой этикетке подпись Сары – Х с запятой.
Цена вина, виноград для которого собирают только вечером, такая: Sauvignon Blanc – 610 гривен, а French Rosé – 550 гривен за бутылку.
Снуп Догг не перестает удивлять своих поклонников, но после выпущенной книги рецептов From Crook to Cook ("От жулика до повара") они уже были морально готовы к анонсу в 2020 году дебютного вина – Snoop Cali Red.
В создании красного вина рэпер сотрудничает с австралийским производителем 19 Crimes. Изготавливают напиток из таких сортов винограда Калифорнии: "шираз", "зинфандель" и "мерло". И рекомендуют им запивать мясо или феттуччини. Или употреблять без ничего.
На этикетке, конечно же, Снуп собственной персоной – не хватает разве что привычной для него марихуаны.
Вино Догга дешевле, чем у Джессики Паркер, – 330 гривен.
Еще одна актриса, которая присоединилась к виноделам, – Камерон Диас, но не одна, а со своей нынешней коллегой Кэтрин Пауэр. Они создали веганское вино без добавок – Avaline. Кстати, недавно мы рассказывали, в чем особенность веганского вина и стоит ли доплачивать за лейбл "веган".
Как сообщает Bazаar, Камерон Диас уверена, что вино идеальное, чтобы праздновать торжественные события – не только большие, но и малые. А еще Avaline – попытка установить новый стандарт в виноделии. Его создатели хотят показать другим производителям: "прозрачность" этикетки и бутылки – это пример, которому стоит следовать.
В ассортименте бренда есть такие вина: Avaline White – это сухое и "свежее" испанское, а Avaline Rosé – легкое французское с нотками дыни и цедры. Уверены, по меньшей мере половину бутылок уже раскупили поклонники актрисы и супермодели.
Цена за бутылку – 660 гривен.
Post Malone также решил не медлить с созданием линейки алкоголя, как и Снуп Догг, и поведал миру о своем розовом вине – Maison No.9. Название его символизирует преодоление вызовов.
"Розовое – для тех, кто хочет немного пофантазировать", – отмечает Post Malone в Independent. Это с намеком на то, что оно понравится всем, потому что у каждого есть такая склонность. Кайли Дженнер и Джастин Бибер – среди таких, потому что тоже пьют это вино.
А еще Maison No.9 останавливает работу сайтов – в прямом смысле этого слова: за 48 часов удалось продать 50 000 бутылок вина, но в то же время вышла из строя система Vivino – из-за множества посетителей. Пожалуй, это наделали шуму поклонники трека Rockstar.
Вкус вина оправдывает ожидания: свежий, с нотками цитрусовых, ананаса и клубники. Post Malone сравнивает их сочетание с французским десертом.
Вино стоит 600 гривен.
Еще одно звездное вино с потенциалом от певца, а именно Джона Ледженда. У бренда LVE уже 6 видов напитка. Таким ассортиментом Джон точно удовлетворил самые разнообразные вкусы своих поклонников.
Найдете следующее: French Sparkling Rosé, Côtes de Provence Rosé, Chardonnay, Red, Cabernet Sauvignon и Napa Valley Sparkling Brut Blanc de Blancs.
Сотрудничает певец с известными виноградниками Рэймонда в долине Напа. Линейка LVE сочетает в себе элегантность вкуса, иногда его сложность, но вместе с тем и душевность. Как и песни Джона Ледженда.
Прайс умеренный – например, Côtes de Provence Rosé можете приобрести за 700 гривен.
Недавно ми рассказывали о трендовых заведениях Львова, которые следует посетить.
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