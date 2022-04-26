Лайфхак: как справиться со стрессом во время войны, не посещая дорогих психологов

Рассказываем, как получить бесплатный чек-лист в аудиоформате и медитации для успокоения от профессионалов

Бесплатная психологическая помощь для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Людям необходима психологическая поддержка во время войны. Украинские психологи, учителя медитации и команда Mindist (приложения с аудиомедитациями), создали бесплатную платформу для ментальной поддержки украинцев. Нет необходимости посещать психологов и платить деньги за сеансы, воспользовавшись платформой, сможете справиться со стрессовыми ситуациями самостоятельно.

Сделано с теплом из бомбоубежищ и эвакуации украинскими психологами, учителями медитации и командой Mindist, – отмечают на платформе.

Украинцы в свободном доступе слушают дыхательные практики, техники и медитации для успокоения во время сложных жизненных ситуаций и чек-листы для снятия стресса или самоподдержки. Неважно: вы в укрытии или дома на диване, ведь платформу можно использовать онлайн и оффлайн.

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Загрузите приложение Mindist на операционную систему смартфона iOS или Androi для прослушивания в автономном режиме аудиопрактик. Если есть интернет, то включайте их на платформе в любом браузере.

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