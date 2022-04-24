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Почему полезно ругаться и спорить в соцсетях – мнение военного психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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24 апреля, 18:00
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Оказывается, участвовать в горячем споре в соцсетях – это даже полезно. Военный психолог Андрей Козинчук в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, почему людям важно высказаться в интернете
Не стоит осуждать людей, которые ругаются в соцсетях
Не стоит осуждать людей, которые ругаются в соцсетях / Фото: Pinterest

Сегодня предостаточно тем, которые вызывают противоположные мнения – будь то приемлемость постинга фото из кофеен, языковой вопрос, военный призыв – это только единичные примеры. Чаще всего пользователи соцсетей стараются не вступать в перепалку, чтобы оставаться спокойными и не поддаваться на провокации. Но иногда трудно сдержаться и не ответить на чей-то комментарий или пост.

Оказывается, это не так уж и плохо. Военный психолог Андрей Козинчук объяснил, как относиться к конфликтам в соцсетях. Особенно если вы воспитанный человек, но терпение лопнуло.

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Ссоры в соцсетях указывают на то, что людям стало легче. Значит, у них есть время и энергия поругаться. Украина возрождается, – отметил психолог.

Украинцы могут начать бурные обсуждения хорошей новости: арестовали известного политика, но…

Почему у него нет синяков или не поломана рука?! – привел пример военный психолог. То есть "недоработали".

Мы все связаны друг с другом. Наше украинское комьюнити – всегда keep in touch. Это означает, что мы можем быстро подняться в очень тяжелое время.

Психолог объяснил, что воспринимает горячие споры в соцсети как один из способов коммуникации. Это может кого-то удивить, но словесные "крики" в интернете – тоже общение.

Смотрите больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях".

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Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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