Почему полезно ругаться и спорить в соцсетях – мнение военного психолога

Оказывается, участвовать в горячем споре в соцсетях – это даже полезно. Военный психолог Андрей Козинчук в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, почему людям важно высказаться в интернете

Не стоит осуждать людей, которые ругаются в соцсетях / Фото: Pinterest

Сегодня предостаточно тем, которые вызывают противоположные мнения – будь то приемлемость постинга фото из кофеен, языковой вопрос, военный призыв – это только единичные примеры. Чаще всего пользователи соцсетей стараются не вступать в перепалку, чтобы оставаться спокойными и не поддаваться на провокации. Но иногда трудно сдержаться и не ответить на чей-то комментарий или пост.

Оказывается, это не так уж и плохо. Военный психолог Андрей Козинчук объяснил, как относиться к конфликтам в соцсетях. Особенно если вы воспитанный человек, но терпение лопнуло.

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Ссоры в соцсетях указывают на то, что людям стало легче. Значит, у них есть время и энергия поругаться. Украина возрождается, – отметил психолог.

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Почему у него нет синяков или не поломана рука?! – привел пример военный психолог. То есть "недоработали".

Мы все связаны друг с другом. Наше украинское комьюнити – всегда keep in touch. Это означает, что мы можем быстро подняться в очень тяжелое время.

Психолог объяснил, что воспринимает горячие споры в соцсети как один из способов коммуникации. Это может кого-то удивить, но словесные "крики" в интернете – тоже общение.

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