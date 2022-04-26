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Лайфхак: як впоратися зі стресом під час війни, не відвідуючи дорогих психологів

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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26 квітня, 11:50
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Розповідаємо, як отримати безоплатний чек-лист в аудіоформаті та медитації для заспокоєння від професіоналів
Безоплатна психологічна допомога для українців
Безоплатна психологічна допомога для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Людям необхідна психологічна підтримка під час війни. Українські психологи, вчителі медитації та команда Mindist (застосунку з аудіомедитаціями), створили безоплатну платформудля ментальної підтримки українців. Немає потреби відвідувати психологів та платити гроші за сеанси, скориставшись платформою, зможете впоратися зі стресовими ситуаціями самостійно.

Зроблено з теплом iз бомбосховищ та евакуації українськими психологами, вчителями медитації та командою Mindist, – зазначають на платформі.

Українці у вільному доступі слухають дихальні практики, техніки та медитації для заспокоєння під час складних життєвих ситуацій і чек-листи для зняття стресу чи самопідтримки. Неважливо: ви в укритті чи вдома на дивані, бо платформою можна користуватися онлайн та оффлайн.

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Завантажте застосунок Mindist на операційну систему смартфону iOS чи Android для прослуховування в офлайн режимі аудіопрактик. Якщо є інтернет, то вмикайте їх на платформі в будь-якому браузері.

Чому корисно лаятися і сперечатися в соцмережах – дізнайтеся в попередньому матеріалі "Сьогодні".

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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