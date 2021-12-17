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Як це гарно: орнамент "орьнек" внесли в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
17 грудня, 17:48
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Таке рішення має велике значення і несе гордість не лише для кримськотатарського народу, а й для всієї України
Орьнека визнано нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО
Орьнека визнано нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО / Фото: Колаж: Сьогодні

Унікальна система символів, яку використовує у декоративно-ужитковому мистецтві Кримськотатарський орнамент "Орнек", офіційно внесли до списку всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І, говорячи про орнаменти, не забудьте подивитись найнеординарніші національні костюми на конкурсі Міс Всесвіт 2021.

"Орнек" (Örnek) – система символів та їх значень, яка сьогодні використовується у вишивці, ткацтві, гончарстві, гравюрі, ювелірній справі, різьбленні по дереву, склі та настінному розписі. Символи розташовані таким чином, що в результаті створюють оповідну композицію. Кримськотатарські громади добре знаються на них, тому часто доручають майстрам створювати якісь композиції з певним змістом.

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При створенні символіки рослинного орнаменту завжди підкреслюють унікальну колірну гаму та поєднання символів. Наприклад, тюльпан із трояндою символізують любовні стосунки, чоловіка та жінку. Є багато символів, які використовують як обереги. Особливі знання та навички майстра передають із покоління в покоління, а також у громадах – на уроках у школах та парах в університетах.

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Важливо, що Орьнек став четвертим елементом української культури, якому надали такий статус. Раніше у списку ЮНЕСКО з'явилися: Петриківський розпис, козацькі пісні Дніпровщини та Косівська мальована кераміка.

Кримськотатарський орнамент Орьнек був визнаний нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО
Кримськотатарський орнамент Орьнек був визнаний нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО / Фото: UNESCO

Кримськотатарський орнамент Орьнек був визнаний нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО
Кримськотатарський орнамент Орьнек був визнаний нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО / Фото: UNESCO

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Кримськотатарський орнамент Орьнек був визнаний нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО
Кримськотатарський орнамент Орьнек був визнаний нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО / Фото: UNESCO

У 2018 році Міністерство культури України включило "орнек" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

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