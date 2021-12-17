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Как в кино: кулинарная книга с рецептами из культовых фильмов

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
17 декабря, 16:09
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Каждая страница в ней передает неповторимую атмосферу легендарных кинолент
"Поваренная книга" - продолжение многолетней серии "Готовим со Скорсезе" от Hato Press
"Поваренная книга" - продолжение многолетней серии "Готовим со Скорсезе" от Hato Press / Фото: Коллаж: Сегодня

Лондонское издание Hato Press выпустило кулинарную книгу The Cookbook. Это сборник рецептов, созданный 46 всемирно известными шеф-поварами, вдохновленными знаменитыми фильмами. Также смотрите топ-5 самых полезных книг по саморазвитию.

"Поваренная книга" – продолжение многолетней серии "Готовим со Скорсезе" от Hato Press, красочная итерация предыдущей черно-белой трилогии с вдохновляющими цитатами из фильмов и графикой. В ней вы найдете от сладких и соленых блюд до напитков.

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Книга The Cookbook с рецептами из любимых фильмов
Книга The Cookbook с рецептами из любимых фильмов / Фото: Инстаграм

Книга The Cookbook с рецептами из любимых фильмов
Книга The Cookbook с рецептами из любимых фильмов / Фото: Инстаграм

Каждый рецепт пропитанный атмосферой культовой киношной сцены: нежная выпечка в отеле Уэса Андерсона "Гранд Будапешт" или "Трудностях перевода", и другие блюда из культовых фильмов, включая в себя "Мой сосед Тоторо" Хаяо Миядзаки, "Любовное настроение" Вонга Кар-Вая.

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Книга The Cookbook с рецептами из любимых фильмов
Книга The Cookbook с рецептами из любимых фильмов / Фото: Инстаграм

В создании 224-страничной книги в твердом переплете учувствовали известные кулинарные деятели, которые сумели передать незабываемую атмосферу. А фотографии из аппетитными сценами фильмов помогают включить воображение еще больше.

Книга The Cookbook с рецептами из любимых фильмов
Книга The Cookbook с рецептами из любимых фильмов / Фото: Инстаграм

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Поваренная книга теперь доступна на сайте Hato Store по цене 60 дол. США (1635 грн).

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