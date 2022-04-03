Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Зеленская о муже

Помощь доктора

Платья Оскара-2022

Статус беженца

Готовим борщ в ЕС
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Когда лучше покинуть свой дом или укрытие

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 апреля, 20:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Выбрали несколько важных пунктов, которых стоит помнить и незамедлительно придерживаться в случае опасности. Помните, идет война и очень важно позаботиться о своей безопасности
Как понять, что нужно покинуть дом и эвакуироваться
Как понять, что нужно покинуть дом и эвакуироваться / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/yamphoto/

Мы уже рассказывали о том, где прятаться от обстрелов в квартире. Но, стоит помнить, что наш дом – это не неприступная крепость. Важно знать, в каких случаях необходимо срочно покинуть дом.

Стоит знать и быть осторожным:

  • В первую очередь, следите за информационными каналами ваших местных органов управления. Как правило, мэры городов и главы сельских советов должны опубликовать информацию об эвакуации. Если власти советуют покинуть город, медлить не стоит.
  • Если вы видите вооруженных людей возле возле вашего укрытия, которые собираются закрепиться тут или они ведут огонь из вашего дома, срочно покидайте помещение. В этом случае есть 100% вероятность того, что будет ответный огонь. Не имеет значения, в каком укрытии вы находитесь – театр, церковь или ваш собственный дом. Ответный огонь может быть нанесен градами, ракетами и авиационными бомбами.
  • Вы понимаете, что через ваш населенный пункт может проходить линия фронта. Рекомендуем собрать самые необходимые вещи и покинуть дом. Такие действия помогли многим жителям Киевской области. Дело в том, когда российские оккупанты поняли, что не могут захватить столицу, они заняли населенные пункты вокруг. Также такие действия помогут ВСУ. Военным проще вести бой с противником, когда тот не прячется за спинами мирных жителей.
  • Если вы живете вблизи важных инфраструктурных объектов, среди которых нефтебазы или аэродром, по возможности лучше переехать в более безопасное место. Помните, никто не знает, куда враг будет наносить удар в следующий раз.

Читайте подробнее о том, когда лучше покинуть свой дом на сайте Vogue.ua.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как украинцы адаптировались к войне и что об этом думает военный психолог.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять