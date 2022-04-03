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Коли краще залишити свій будинок чи укриття

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 квітня, 20:04
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Вибрали кілька важливих пунктів, які варто пам'ятати та негайно дотримуватися у разі небезпеки. Пам'ятайте, йде війна і дуже важливо подбати про свою безпеку
Як зрозуміти, що потрібно залишити будинок та евакуюватися
Як зрозуміти, що потрібно залишити будинок та евакуюватися / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/yamphoto/

Ми вже розповідали про те, де ховатися від обстрілів у квартирі. Але, варто пам'ятати, що наш будинок – це не неприступна фортеця. Важливо знати, у яких випадках необхідно терміново залишити будинок.

Варто знати та бути обережним:

  • В першу чергу, стежте за інформаційними каналами місцевих органів управління. Як правило, мери міст та голови сільських рад мають опублікувати інформацію про евакуацію. Якщо влада радить покинути місто, зволікати не варто.
  • Якщо ви бачите озброєних людей біля вашого укриття, які збираються закріпитися тут або вони ведуть вогонь з вашого будинку, терміново залишайте приміщення. У цьому випадку є 100% ймовірність того, що буде вогонь у відповідь. Не має значення, в якому укритті ви знаходитесь – театр, церква чи ваш власний будинок. Вогонь у відповідь може бути нанесений градами, ракетами та авіаційними бомбами.
  • Ви розумієте, що через ваше місто може проходити лінія фронту. Рекомендуємо зібрати найнеобхідніші речі та залишити будинок. Такі дії допомогли багатьом мешканцям Київської області. Справа в тому, коли російські окупанти зрозуміли, що не можуть захопити столицю, вони зайняли населені пункти довкола. Також такі дії допоможуть ЗСУ. Військовим простіше вести бій із противником, коли той не ховається за спинами мирних жителів.
  • Якщо ви живете поблизу важливих інфраструктурних об'єктів, серед яких нафтобази або аеродром, краще переїхати в безпечніше місце. Пам'ятайте, ніхто не знає, куди ворог буде завдавати удару наступного разу.

Читайте докладніше про те, коли краще залишити свій будинок на сайті Vogue.ua.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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