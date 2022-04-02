Украинцы адаптировались к войне. Нормально ли это – ответил военный психолог

За все время войны мы прошли многое. Даже успели адаптироваться. Но стоит ли нам стыдиться этого чувства, как справиться с эмоциями и сопереживанием

Украинцы адаптировались к войне - нормально это или нет / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/libkos/

Постоянное чувство страха и тревоги, взрывы, вибрация от обстрелов и залпов – все это влияет на нашу психику немыслимо. Украинский бизнес работает над тем, чтобы получить от России репарации в полном объеме. Но мы живем здесь и сейчас, нормально ли привыкнуть к войне? Ответил военный психолог Олег Покальчук в интервью "Украинской правде".

Психолог рассказал, что адаптация – это нормальный процесс, потому что наша главная цель – выжить.

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Дело в том, что наше сознание рационализирует окружающие обстоятельства, и это уменьшает стресс. Конечно, мы не говорим сейчас о людях, которые подвержены прямым ударам и смерти. Но, если люди оказались в сравнительной безопасности, возникают вопросы: нормально ли идти в салон красоты и делать маникюр или стрижку, пить бокал вина вечером, смеяться над мемами, покупать платья или смотреть отчеты с красных дорожек?

Психологи рекомендуют все это делать. Сейчас очень важно отвлечься от информационного пространства и военных новостей. Переключаться, например, на просмотры мультфильмов, обучающих материалов, обращаться к психологам. Нашей психике очень нужна помощь и "выходной".

Но с такими "выходными" не стоит пренебрегать безопасностью. Покальчук рассказал:

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Але є затухання. Ти розумієш, що, якщо є повтори чогось, то це неприємна, але частина реальності. Це – хороший момент для загального виживання. Поганий він тим, що може притуплятися відчуття небезпеки. Мій знайомий у 2014 році один раз не вдягнув у випадку тривоги бронежилет, і його не стало.

Конечно, мы все устали бегать в подвалы, иногда по пять раз за ночь или больше. Мы привыкли к сигналам "тревога", нам лень, мы расслабились. Но, помните, в случае обстрелов мы должны прятаться! От этого зависит наша жизнь и наших близких.

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