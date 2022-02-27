5 кроків допоможуть поступово повернутися до нормального стану після стресової ситуації

Як вийти з шокового стану після побачених вибухів – покрокова інструкція

Ранок 26 лютого кияни запам'ятають назавжди. На проспекті Лобановського, 6а окупанти випустили ракету в житловий будинок. Щодня містяни бачать десятки вибухів, які негативно впливають на їхній психологічний стан і шокують. Ми розповімо про 5 порад, які допоможуть людині під час шокової психологічної травми (ШПТ). Ними поділився психолог-гештальт Дмитро Карпачов на сторінці в Instagram.

Дезорієнтованість, безпорадність та "ступор" – перші ознаки ШПТ.

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1. Встановлення контакту

Завдання:

Переконатись, що на вашу присутність якось реагують, вас бачать і чують. Для цього необхідно залучити людину до взаємодії з вами.

Що робити:

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Зверніться до нього, наприклад: "Кивни, якщо ти мене чуєш", "Я Діма, як тебе звати?", "Я зараз стискаю твою руку, стисні у відповідь мою".

2. Підтримка

Завдання:

Показати людині, що вона не сама, що вона впорається і ви їй в цьому допоможете.

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Що робити:

Скажіть йому: "Я тут, я поруч", "Ти молодець", "Ми разом".

3. Раціоналізація

Завдання:

Переключити увагу з емоційних переживань та активувати раціональне мислення.

Що робити:

Запитайте в нього, звернувшись на ім'я наступну дані:

Дату народження.

Адресу проживання.

Прізвище.

Який сьогодні день.

Що сталося.

З ким він був.

4. Зв'язок із реальністю

Завдання:

Зменшити дезорієнтацію та розгубленість, позначивши реальний стан справ та дії, які необхідно зробити.

Що робити:

Скажіть йому, наприклад: "Поруч вибухнув снаряд", "Ти живий", "Зараз нам треба встати і йти до укриття".

5. Активація автономності

Завдання:

Повернути здатність дбати про себе самостійно.

Що робити:

Важливо не робити те, що людина може зробити сама. Використовуйте замість прохань наказовий спосіб, тобто не просіть, а наказуйте. Наприклад:

"Налий собі води та випий", "Візьми дитину за руку", "Застебни куртку".

Ці кроки допоможуть людині поступово повернутись до звичайного стану.

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