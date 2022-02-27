Як вийти з шокового стану після побачених вибухів – покрокова інструкція

Ранок 26 лютого кияни запам'ятають назавжди. На проспекті Лобановського, 6а окупанти випустили ракету в житловий будинок. Щодня містяни бачать десятки вибухів, які негативно впливають на їхній психологічний стан і шокують. Ми розповімо про 5 порад, які допоможуть людині під час шокової психологічної травми (ШПТ). Ними поділився психолог-гештальт Дмитро Карпачов на сторінці в Instagram.
Дезорієнтованість, безпорадність та "ступор" – перші ознаки ШПТ.
1. Встановлення контакту
Завдання:
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Переконатись, що на вашу присутність якось реагують, вас бачать і чують. Для цього необхідно залучити людину до взаємодії з вами.
Що робити:
Зверніться до нього, наприклад: "Кивни, якщо ти мене чуєш", "Я Діма, як тебе звати?", "Я зараз стискаю твою руку, стисні у відповідь мою".
2. Підтримка
Завдання:
Показати людині, що вона не сама, що вона впорається і ви їй в цьому допоможете.
Що робити:
Скажіть йому: "Я тут, я поруч", "Ти молодець", "Ми разом".
3. Раціоналізація
Завдання:
Переключити увагу з емоційних переживань та активувати раціональне мислення.
Що робити:
Запитайте в нього, звернувшись на ім'я наступну дані:
- Дату народження.
- Адресу проживання.
- Прізвище.
- Який сьогодні день.
- Що сталося.
- З ким він був.
4. Зв'язок із реальністю
Завдання:
Зменшити дезорієнтацію та розгубленість, позначивши реальний стан справ та дії, які необхідно зробити.
Що робити:
Скажіть йому, наприклад: "Поруч вибухнув снаряд", "Ти живий", "Зараз нам треба встати і йти до укриття".
5. Активація автономності
Завдання:
Повернути здатність дбати про себе самостійно.
Що робити:
Важливо не робити те, що людина може зробити сама. Використовуйте замість прохань наказовий спосіб, тобто не просіть, а наказуйте. Наприклад:
"Налий собі води та випий", "Візьми дитину за руку", "Застебни куртку".
Ці кроки допоможуть людині поступово повернутись до звичайного стану.
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