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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Как проверить "звездность" отеля на практике

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
27 июля, 11:16
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5-ти звездочный отель отличается от 4-х звездного бассейном, а в 3-х звездочном должен быть завтрак, удобный матрас и подушка
Как проверить "звездность" отеля на практике
Как проверить "звездность" отеля на практике / Фото: Pexels

Слова all inclusive и "5-ти звездочный отель" ассоциируются в украинского туриста с комфортом и эффектом "вау". Но есть случаи, когда заявленные стандарты не соответствуют действительности. Журналисты новостей "Сегодня" выяснили, как высчитывают "звездность" в гостиницах на практике и сколько украинских заведений имеют действующую категорию. Читайте – рекомендации пригодятся при планировании путешествия в популярные страны летом-2021.

Какая ситуация со "звездностью" в украинских гостиницах?

В Украине 5 тыс. гостиниц и других заведений, которые предоставляют услуги проживания. Действительные свидетельства о наличии категории (звездах) имеют лишь 275. В двух сотен объектов документы просроченные.

Около года отелям не "приписывали" звезд: ответственная за это комиссия меняла подчинения от Министерства экономики. Но процедура все еще несовершенна, признает председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

С 2021-го категорию заведения будут подтверждать раз в пять лет. В дальнейшем государство стремится контролировать их только выборочно. Также планируется обновление стандартов.

Комиссия, которая рассматривает документы на повышение категории не находится в отеле. Но там присутствуют органы сертификации, которые присылают эти документы, – добавила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Не обходится без случаев, когда отель направляет идеальные фотографии своих номеров, а потом, оказывается, что у него сделано в одном номере ремонт по каждой категории, а во всех остальных – все ужасно.

Что отличает 5-звездочный отель от 4-х и 3-х звездного?

В 5-ти звездочном отеле должны быть:

  • бассейн;
  • несколько ресторанов на выбор для гостя;
  • оснащены помещения для людей с инвалидностью.

Если это бизнес-отель, то должен быть конференц-центр и возможности для проведения деловых встреч.

5-ти звездочный отель от 4-х отличает разве что наличие бассейна, а отличие от 3-х звезд будет более существенным. В таких отелях должен быть: качественный матрас и подушка, кровать, чистый душ, холл и завтраки.

Есть ли "самозванцы" – гостиницы, которые самостоятельно вешают звезды на фасаде?

Вряд ли потому что за такое предусмотрены большие штрафы. Зато в Государственном агентстве заметили мошеннические действия на интернет-ресурсах по бронированию.

Проверить, соответствует ли отель заявленной категории, можно на сайте Государственного агентства развития туризма. И народным рейтингам стоит верить. Поэтому ищите отзывы, но учитывайте дату: отель, в котором когда-то все было плохо, в данный момент может исправиться и гордо носить звезды на фасаде.

Включайте сюжет и узнайте, прошли ли проверку 3-х звездные отели Львова, Киева и Брюсселя

Недавно мы рассказали о шести лайфхаках, которые помогут сэкономить на путешествиях.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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