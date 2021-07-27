5-ти зірковий готель вирізняє від 4-ри зіркового басейн, а в 3-ри зірковому має бути сніданок, зручний матрац та подушка

Як перевірити “зірковість” готелю на практиці / Фото: Pexels

Слова all inclusive та "5-ти зірковий готель" асоціюються в українського туриста з комфортом та ефектом "вау". Але є випадки, коли заявлені стандарти не відповідають дійсності. Журналісти новин "Сьогодні" дослідили, як вираховують "зірковість" у готелях на практиці та скільки українських закладів мають дійсну категорію. Читайте – рекомендації згодяться при плануванні подорожі в популярні країни літом-2021.

Яка ситуація з "зірковістю" в українських готелях?

В Україні 5 тис. готелів та інших закладів, які надають послуги з проживання. Дійсні свідоцтва про наявність категорії (тобто зірок) мають лише 275. У двох сотень об’єктів документи протерміновані.

Близько року готелям не надавали зірок: відповідальна за це комісія змінювала підпорядкування від Міністерства економіки. Але процедура все ще не є досконалою, визнає голова ДАРТу Мар'яна Олеськів.

Із 2021-го категорію заклади підтверджуватимуть раз на п’ять років. Надалі держава прагне контролювати їх лише вибірково. Також планують оновити стандарти.

Комісія, яка розглядає документи на підвищення категорії не перебуває в готелі. Але там присутні органи сертифікації, які надсилають ці документи, – додала голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Не обходиться без випадків, коли готель надсилає ідеальні фотографії своїх номерів, а потім виявляється, що у нього зроблено по кожній категорії в одному номері ремонт, а у всіх інших – все жахливо.

Що вирізняє 5-зірковий готель від 4-х та 3-х зіркового?

В 5-ти зірковому готелі мають бути:

басейн;

декілька ресторанів на вибір для гостя;

оснащені приміщення для людей із інвалідністю.

Якщо це бізнес-готель, то наявний конференц-центр та можливості для проведення ділових зустрічей.

5-ти зірковий готель від чотирьох відрізняє хіба що наявність басейна, а відмінність від 3-х зірок буде суттєвішою. В таких готелях має бути: якісний матрац та подушка, ліжко, чистий душ, хол та сніданки.

Чи є "самозванці" – готелі, які самостійно вішають зірки на фасаді?

Навряд чи, бо за таке передбачені великі штрафи. Натомість у Державному агентстві помітили шахрайські дії на інтернет-ресурсах з бронювання.

Перевірити, чи відповідає готель заявленій категорії, можна на сайті ДАРТу. І народним рейтингам варто вірити. Тож шукайте відгуки, але зважайте на дату: готель, у якому колись все було погано, зараз може виправитися і гордо носити зірки на фасаді.

Вмикайте сюжет та дізнайтеся чи пройшли перевірку 3-ри зіркові готелі Львова, Києва та Брюсселю

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