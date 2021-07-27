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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Як перевірити "зірковість" готелю на практиці

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
27 липня, 11:16
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5-ти зірковий готель вирізняє від 4-ри зіркового басейн, а в 3-ри зірковому має бути сніданок, зручний матрац та подушка
Як перевірити “зірковість” готелю на практиці
Як перевірити “зірковість” готелю на практиці / Фото: Pexels

Слова all inclusive та "5-ти зірковий готель" асоціюються в українського туриста з комфортом та ефектом "вау". Але є випадки, коли заявлені стандарти не відповідають дійсності. Журналісти новин "Сьогодні" дослідили, як вираховують "зірковість" у готелях на практиці та скільки українських закладів мають дійсну категорію. Читайте – рекомендації згодяться при плануванні подорожі в популярні країни літом-2021.

Яка ситуація з "зірковістю" в українських готелях?

В Україні 5 тис. готелів та інших закладів, які надають послуги з проживання. Дійсні свідоцтва про наявність категорії (тобто зірок) мають лише 275. У двох сотень об’єктів документи протерміновані.

Близько року готелям не надавали зірок: відповідальна за це комісія змінювала підпорядкування від Міністерства економіки. Але процедура все ще не є досконалою, визнає голова ДАРТу Мар'яна Олеськів.

Із 2021-го категорію заклади підтверджуватимуть раз на п’ять років. Надалі держава прагне контролювати їх лише вибірково. Також планують оновити стандарти.

Комісія, яка розглядає документи на підвищення категорії не перебуває в готелі. Але там присутні органи сертифікації, які надсилають ці документи, – додала голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Не обходиться без випадків, коли готель надсилає ідеальні фотографії своїх номерів, а потім виявляється, що у нього зроблено по кожній категорії в одному номері ремонт, а у всіх інших – все жахливо.

Що вирізняє 5-зірковий готель від 4-х та 3-х зіркового?

В 5-ти зірковому готелі мають бути:

  • басейн;
  • декілька ресторанів на вибір для гостя;
  • оснащені приміщення для людей із інвалідністю.

Якщо це бізнес-готель, то наявний конференц-центр та можливості для проведення ділових зустрічей.

5-ти зірковий готель від чотирьох відрізняє хіба що наявність басейна, а відмінність від 3-х зірок буде суттєвішою. В таких готелях має бути: якісний матрац та подушка, ліжко, чистий душ, хол та сніданки.

Чи є "самозванці" – готелі, які самостійно вішають зірки на фасаді?

Навряд чи, бо за таке передбачені великі штрафи. Натомість у Державному агентстві помітили шахрайські дії на інтернет-ресурсах з бронювання.

Перевірити, чи відповідає готель заявленій категорії, можна на сайті ДАРТу. І народним рейтингам варто вірити. Тож шукайте відгуки, але зважайте на дату: готель, у якому колись все було погано, зараз може виправитися і гордо носити зірки на фасаді.

Вмикайте сюжет та дізнайтеся чи пройшли перевірку 3-ри зіркові готелі Львова, Києва та Брюсселю

Нещодавно ми розповіли про шість лайфхаків, які допоможуть зекономити на подорожах.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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