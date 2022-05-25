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Как получить финансовые выплаты в Европе деятелям культуры – рекомендации

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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25 мая, 15:03
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Рассказываем, как получить выплаты и гранты в Польше, Чехии, Литве и Словакии
Деятели культуры получат финансовые выплаты в Европе
Деятели культуры получат финансовые выплаты в Европе / Фото: Pexels

Европейские государства продолжают поддерживать украинских деятелей культуры и их родных, которые из-за российской агрессии покинули дома и остались без работы. Организации коллективного управления авторскими правами Польши, Чехии, Литвы и Словакии, инициировали выплаты творческим личностям для возможности творить и комфортно жить в новой стране. Какая сумма выплат и как ее получить – рассказываем.

Польша

Польское общество авторов ZAiKS помогает переселенцам, которые задействованы в художественных и культурных проектах Украины (или членам их семей). Сумма помощи – 5 тыс. злотых. Для подачи заявки необходимо оформить PESEL в период с 24 февраля 2022 года. Ознакомьтесь подробно с требованиями на сайте ZAiKS.

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Если деятели культуры устраивают активности для переселенцев из Украины, они могут подать заявку на получение гранта Creators for Ukraine от фонда ZAiKS. Максимальная сумма гранта – 20 тыс. злотых.

Чехия

Чешская организация коллективного управления Ochranný svaz autorský инициировала финансовую поддержку украинских музыкантов и их семей. Главная цель – поддержать деятелей культуры и предоставить возможность работать по профессии на достойных условиях. Для получения выплаты необходимо заполнить заявку на сайте.

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Литва

В Литве предлагают деятелям культуры и профессионального искусства стипендию 1800 евро. Среди требований: статус временной защиты, полученный на территории страны и письмо, утверждающее сотрудничество с литовскими культурными организациями.

Украинцы получат не только финансовую поддержку, но и возможность продолжать профессиональную деятельность в областях архитектуры, библиотечного дела, циркового и изобразительного искусства, дизайна, этнической культуры, народного искусства, фотографии, культурного наследия, литературы, музейного дела, музыки, танца, междисциплинарного искусства и театра.

Ознакомьтесь с условиями получения стипендий и перечнем организаций, желающих сотрудничать с украинскими деятелями на сайте Министерство культуры республики Литва.

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Словакия

Словацкое авторское общество Slovenský ochranný zvaz autorský (SOZA) на платформе Donio продолжает сбор средств для помощи Украине. Совместными усилиями удалось собрать более 28 тыс. евро. SOZA планирует сообщить о программе поддержки украинских авторов. Следите за инициативами на сайте.

Художественный Совет "Фонда поддержки искусств" опубликовал свое предложение о грантах для украинских художников. Жмите по ссылке и узнайте подробнее о финансовой поддержке переселенцев.

Узнайте также о 7 Viber-каналах для переселенцев из Украины.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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