Должны быть у каждого: 7 Viber-каналов для переселенцев из Украины

Миллионы украинцев выехали за границу из-за вторжения РФ. Адаптация в новой стране – сложность для людей, которые не знают языка. "Сегодня" расскажут о 7 каналах в Viber, где переселенцы найдут ответы на актуальные вопросы о переезде в 7 европейских стран.
Почему стоит подписаться на Viber-каналы
В 7 Viber-каналах делятся информацией для беженцев в Польше, Молдове, Румынии, Чехии, Словакии, Венгрии и Германии. Вы найдете:
- контакты организаций для получения материальной помощи.
- контакты для бесплатной медицинской и гуманитарной помощи.
- организации, которые предоставляют психологические консультации.
- магазины с бесплатными товарами первой необходимости.
- советы для пересечения границы.
- контакты бесплатных горячих линий для консультаций.
- информацию о бесплатном обучение и поиске работы.
- логистику поиска пропавших людей.
Подписавшись на канал, вы облегчите процесс адаптации в стране, ведь получите бесплатную онлайн-поддержку и помощь. В 7 каналах найдете сообщение в закрепленном режиме со ссылкой на чат с переселенцами, которые делятся советами и опытом переезда. На официальные каналы подписалось примерно 400 тыс. украинцев.
Недавно мы рассказывали, как эвакуироваться и найти бесплатное жилье в Украине.