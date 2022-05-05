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"Не вижу смысла сюда ехать" – Екатерина Репяхова рассказала о реалиях жизни в Израиле

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Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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5 мая, 15:58
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Жена Виктора Павлика призналась, почему переехала в Израиль и какие есть сложности в стране для украинцев
Екатерина Репяхова рассказала о реалиях жизни в Израиле
Екатерина Репяхова рассказала о реалиях жизни в Израиле / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным ОНН, более 5,5 миллиона украинцев выехали за границу из-за агрессии РФ. Жена Виктора Павлика в их числе. Екатерина Репяхова с сыном выбрала Израиль для временного переезда. В городе Герцлия живет ее сестра, к ней она систематически наведывается с 2013-го. Какие плюсы мотивируют Екатерину возвращаться, и какие минусы возмущают – рассказываем.

Плюсы

  • Израиль – уникальная страна с историей

Екатерина Репяхова называет временное проживание в Израиле счастьем. Историю священной земли, она вспоминает всегда, когда гуляет с сыном.

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Находиться здесь – это счастье: и когда тебе хорошо, и когда плохо. Здесь ходил Иисус, распятый в Иерусалиме, первый еврей Авраам и первый человек на планете Земля Адам. Израиль пропитан историей, – говорит Екатерина Репяхова.

  • Переселенцы в Израиле будут чувствовать себя как дома

Приехав в Израиль, вы не почувствуете себя чужими. Местные с пониманием встречают украинцев, зная, что такое война. Они всячески поддерживают: есть центры, в которых живут переселенцы и волонтерские штабы. А еще систематически устраивают встречи-адаптации для приезжих, оказывают гуманитарную, медицинскую и финансовую помощь. Екатерина с сыном ежемесячно получают 6300 гривен.

Израиль – вечно воюющая страна, которая всегда готова защищаться от бомбардировки арабских стран. Последние военные действия были год назад. Я живу здесь временно, но знаю, какой ценой они завоевали право жить на родной земле. Израиль – это единственная страна, где бы я временно жила с сыном во время войны, учитывая исторический бекграунд и дух народа, – говорит Екатерина Репяхова.

  • Уникальная природа будет отвлекать от плохих мыслей

Территория Израиля меньше, чем Днепропетровская область в Украине. Вы объедете ее за 1 день, насладившись природой страны: горами, реками, лесами, тремя морями, пустынями и скалами.

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Я каждое утро бегаю у моря. Бег отвлекает меня от плохих мыслей и мотивирует на новые свершения, – говорит Екатерина Репяхова.

Минусы

  • Язык не похож на украинский

Украинцам будет сложно найти общий язык с местными в первые дни. В Израиле общаются на иврите или на арабском языке, а они не похожи на украинский, как, например, польский.

Я понимаю иврит немного и умею читать. Людям, которые не знают английский или местный язык, будет сложнее. Но вы встретите переселенцев из Украины, которые помогут с переводом. Правда, большинство из них переходят не на украинский, а на русский, – говорит Екатерина Репяхова.

  • Каждую субботу шаббат

Украинцы привыкли, что суббота – это день активного отдыха. В Израиле наоборот! В субботу у евреев шабат: они молятся, читают книги и духовно наполняются. Активная жизнь города на паузе – для украинцев это странность.

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В субботу ничего не работает. Открытое кафе не найдете, чтобы выпить чашку кофе. Вы и машин местных на дорогах не увидите!, – говорит Екатерина Репяхова.

  • Непрофессиональный маникюрный сервис

Привыкли к шедеврам на пальцах рук после посещения салонов в Украине? В Израиле не ждите эффекта "вау" от местных мастеров. Маникюр вас разочарует!

Я с 2013 года систематически езжу в Израиль. За девять лет развития маникюрного сервиса в стране не произошло. Вы придете в салон, где грязно, минимальный выбор цветов лаков и низкое качество работы мастера, – говорит Екатерина Репяхова.

  • Высокие цены

Переезд в Израиль, даже временный – это огромные расходы. Средняя заработная плата местных – 3700 долларов в месяц, а уровень жизни соответствующий. На продукты будете тратить немало. Только за 300 граммов говядины заплатите 1300 гривен.

Не вижу смысла сюда ехать украинцам, тратя последние деньги. За исключением, если у вас есть родственники, которые помогут хотя бы с жильем. Я была шокирована ценами в магазинах с одеждой – они выше, чем у нас. Кофточка в магазине Carter's в Украине стоила 500 гривен, а в Израиле – 2 тыс. гривен, – говорит Екатерина Репяхова.

Мы рассказывали недавно, какие сложности в Париже для украинцев и почему с французами почти невозможно договориться.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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