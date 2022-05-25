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Як отримати фінансові виплати в Європі діячам культури – рекомендації

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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25 травня, 15:03
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Розповідаємо, як отримати виплати та гранти в Польщі, Чехії, Литві та Словаччині
Діячі культури отримають фінансові виплати в Європі
Діячі культури отримають фінансові виплати в Європі / Фото: Pexels

Європейські держави продовжують підтримувати українських діячів культури та їх рідних, які через російську агресію покинули домівки та залишилися без роботи. Організації колективного управління авторськими правами Польщі, Чехії, Литви та Словаччини, ініціювали виплати творчим особистостям для можливості творити та комфортно жити в новій країні. Яка сума виплат та як її отримати – розповідаємо.

Польща

Польське товариство авторів ZAiKS допомагає переселенцям, які залучені в мистецьких та культурних проєктах України (або членам їхніх родин). Сума допомоги – 5 тис. злотих. Для подачі заявки необхідно оформити PESEL у період з 24 лютого 2022 року. Ознайомтеся детально з вимогами на сайті ZAiKS.

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Якщо діячі культури організовують активності для переселенців з України, вони можуть подати заявку на отримання гранту Creators for Ukraine від фонду ZAiKS. Максимальна сума гранту – 20 тис. злотих.

Чехія

Чеська організація колективного управління Ochranný svaz autorský ініціювала фінансову підтримку українських музикантів та їхніх родин. Головна мета – підтримати діячів культури та надати можливість працювати за професією на гідних умовах. Для отримання виплати необхідно заповнити заявку на сайті.

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Литва

В Литві пропонують діячам культури та професійного мистецтва стипендію 1800 євро. Серед вимог: статус тимчасового захисту, отриманий на території країни та лист, який затверджує співпрацю з литовськими культурними організаціями.

Українці отримають не тільки фінансову підтримку, а й можливість продовжувати професійну діяльність в галузях архітектури, бібліотечної справи, циркового та образотворчого мистецтва, дизайну, етнічної культури, народного мистецтва, фотографії, культурної спадщини, літератури, музейної справи, музики, танцю, міждисциплінарного мистецтва і театру.

Ознайомтеся з умовами отримання стипендій та переліком організацій, охочих співпрацювати з українськими діячами на сайті Міністерства культури республіки Литва.

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Словаччина

Словацьке авторське товариство Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) на платформі Donio продовжує збір коштів для допомоги Україні. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 28 тис. євро. SOZA планує оголосити програму підтримки українських авторів. Слідкуйте за ініціативами на сайті.

Мистецька Рада "Фонду підтримки мистецтв" опублікувала свою пропозицію про надання грантів українським митцям. Тисніть на посилання та дізнайтеся детальніше про фінансову підтримку для переселенців.

Дізнайтеся також про 7 Viber-каналів для переселенців з України.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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