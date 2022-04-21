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Как найти в Швеции бесплатное жилье

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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21 апреля, 11:00
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Украинцы могут выбрать желаемое жилье на сайте Swedes for Ukraine, которое предлагают небезразличные шведы. Платить не нужно!
Как найти в Швеции бесплатное жилье - сайт Swedes for Ukraine
Как найти в Швеции бесплатное жилье - сайт Swedes for Ukraine / Фото: Коллаж: Сегодня

Найти бесплатное жилье временно переселенным украинцам за границей становится все сложнее. В Швеции по инициативе предпринимателя Дэна Олофссона создали сайт Swedes for Ukraine. Украинцы на платформе находят бесплатное жилье, предложенное шведами

Платформу Swedes for Ukraine создали за две недели, чтобы помочь найти временный дом переселенцам. Жилье будут предоставляться бесплатно в течение первых месяцев.

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Хозяева из Швеции, желающие бесплатно предоставить украинским семьям комнату, квартиру или дом минимум на три месяца, могут зарегистрироваться на портале, указав детали проживания.

Если хотите найти бесплатное жилье, выполните три пункта:

  1. Выберите из перечня на сайте доступное жилье, которое понравилось.
  2. Подайте заявку на выбранное жилье. Как только вы отправите данные, хост получит автоматическое электронное письмо, чтобы он мог связаться с вами по электронной почте или в формате телефонного звонка.
  3. Встретьтесь с собственником жилья лично. Это проверка для обеих сторон. Если обе стороны согласились, подпишите договор, например, на три месяца бесплатного проживания.

Мы также рассказывали, что украинцам подарят 5-дневное проживание в премиальных отелях Hilton.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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