Бесплатно! Украинцам подарят 5-ти дневное проживание в премиальных отелях Hilton

Сетка гостиниц предоставит 1 млн номеров в Европе для беженцев из Украины

Сетка гостиниц предоставит 1 млн номеров в Европе для беженцев из Украины / Фото: booking.com

После начала войны в Украине, которую начала Россия, украинцы вынуждены были уехать из страны за границу из-за опасности и найти новый временный дом. Страны мира помогают украинцам – упрощают правила въезда, а некоторые отели бесплатно заселяют. Сеть отелей Hilton сообщила о бесплатном заселение украинцев на 5 дней.

Каждый беженец из Украины может бесплатно заселиться в один из отелей сетки Hilton. Максимальный срок проживания для одного – 5 дней.

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Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте HospitalitySupport и заполнить заявку, чтобы получить 5 "монет" для бесплатного заселения (1 монета = 1 день в отеле). Срок действия "монет" до 2024 года.

Пошаговая инструкция:

Зарегистрируйтесь на сайте HospitalitySupport. Создайте профиль и активируйте его. Вам автоматически насчитают 5 "монет". Выберите желаемый отель в Европе с перечня (их более 200). Забронируйте дату посещение и нажмите кнопку Book now. Введите персональные данные, чтобы получить подтверждение на почту.

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