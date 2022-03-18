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Бесплатно! Украинцам подарят 5-ти дневное проживание в премиальных отелях Hilton

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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18 марта, 19:24
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Сетка гостиниц предоставит 1 млн номеров в Европе для беженцев из Украины
Сетка гостиниц предоставит 1 млн номеров в Европе для беженцев из Украины
Сетка гостиниц предоставит 1 млн номеров в Европе для беженцев из Украины / Фото: booking.com

После начала войны в Украине, которую начала Россия, украинцы вынуждены были уехать из страны за границу из-за опасности и найти новый временный дом. Страны мира помогают украинцам – упрощают правила въезда, а некоторые отели бесплатно заселяют. Сеть отелей Hilton сообщила о бесплатном заселение украинцев на 5 дней.

Каждый беженец из Украины может бесплатно заселиться в один из отелей сетки Hilton. Максимальный срок проживания для одного – 5 дней.

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Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте HospitalitySupport и заполнить заявку, чтобы получить 5 "монет" для бесплатного заселения (1 монета = 1 день в отеле). Срок действия "монет" до 2024 года.

Пошаговая инструкция:

  1. Зарегистрируйтесь на сайте HospitalitySupport.
  2. Создайте профиль и активируйте его.
  3. Вам автоматически насчитают 5 "монет".
  4. Выберите желаемый отель в Европе с перечня (их более 200).
  5. Забронируйте дату посещение и нажмите кнопку Book now.
  6. Введите персональные данные, чтобы получить подтверждение на почту.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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