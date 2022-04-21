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Як знайти в Швеції безоплатне житло

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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21 квітня, 11:00
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Українці можуть обрати бажане житло на сайті Swedes for Ukraine, яке пропонують небайдужі шведи. Платити непотрібно!
Як знайти в Швеції безоплатне житло - сайт Swedes for Ukraine
Як знайти в Швеції безоплатне житло - сайт Swedes for Ukraine / Фото: Колаж: Сьогодні

Знайти безоплатне житло тимчасово переселеним українцям за кордоном стає дедалі складніше. В Швеції за ініціативи підприємця Дена Олофссона, створили сайт Swedes for Ukraine. Українці на платформі знаходять безоплатне житло, запропоноване шведами.

Платформу "Swedes for Ukraine" створили за два тижні, щоб допомогти знайти тимчасовий дім переселенцям. Житло надаватиметься безкоштовно протягом перших місяців перебування.

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Господарі зі Швеції, які бажають безкоштовно надати українським родинам кімнату, квартиру чи будинок мінімум на три місяці, можуть зареєструватися на порталі, вказавши деталі проживання.

Якщо хочете знайти безоплате житло, виконайте три пункти:

  1. Оберіть з переліку на сайті доступне житло, яке сподобалось.
  2. Подайте заявку на обране житло. Щойно ви надішлете дані, хост отримає автоматичний електронний лист для зв’язку з вами електронною поштою чи у форматі телефонного дзвінка.
  3. Зустрінься з власником житла особисто. Це перевірка для обох сторін. Якщо обидві сторони погодились, підпишіть договір, наприклад, на три місяці безкоштовного проживання.

Ми також розповідали, що українцям подарують 5-денне проживання в преміальних готелях Hilton.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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