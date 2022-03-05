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Как легко найти жилье беженцам в Европе – 6 сайтов

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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5 марта, 19:14
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За несколько минут реально найти не только новый дом, но и трансфер для безопасного передвижения
Как легко найти жилье беженцам в Европе - 6 сайтов
Как легко найти жилье беженцам в Европе - 6 сайтов / Фото: Pexels

За неделю войны в Украине, которая началась 24 февраля, выехало около 875 тыс. украинцев в поисках нового жилья. За официальными данными Государственной пограничной службы Украины в ТОП-5 стран вошли: Польша – 454 тыс., Венгрия – 116 тыс., Словакия – 67 тыс., Румыния – 45 тыс. и Молдова – 79 тыс. Ежедневно цифры увеличиваются. "Сегодня" расскажут о 6 источниках для поиска жилья в Европе.

I can help host сайт, разработанный командой активистов-белорусов, переживших репрессии 2020 года в Белоруссии. Сегодня на сайте украинцы могут найти жилье и эмигрировать. Достаточно открыть карту на сайте с пометками свободного жилья. Нажав на отметку, увидите данные о жилье и контактах хозяина.

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Host4Ukraine – сайт, где активисты со всего мира предлагают жилье беженцам из Украины. "Это может быть дом. Это может быть комната. Это может быть подушка на полу", – пишут на сайте. Воспользуйтесь картой мира с актуальными предложениями для удобного поиска.

/ Фото: Pexels

"Прихисток" – это сервис, где беженцы за короткое время находят жилье в Украине и мире. Достаточно выбрать направление и указать количество людей, которые будут проживать, чтобы увидеть актуальные предложения.

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Shelter for Ukraine сервис для поиска жилья беженцам, которым необходим временный дом. Люди заполняют форму онлайн и ждут фидбэка от менеджера, который координирует их с учетом актуальных вариантов проживания и запроса в заявке.

Воспользуйтесь не только сайтами, но и Google-таблицей, которую создали небезразличные. Активисты предлагают жилье в Европе беженцам из Украины и размещают актуальную информацию в таблице. В ней указана основная информация о жилье и владельце.

Сайт Ukraine Now понадобится беженцам, которые планируют искать жилье за границей и будут нуждаться в трансфере. Желающим достаточно заполнить заявку на сайте с запросом и дождаться ответа менеджера.

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Раньше мы рассказывали, что чувствуют украинцы из-за военного вторжения России.

Узнайте также, где скрываться от обстрелов в квартире – инструкция.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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