Как найти бесплатное жилье беженцам – 4 источника для поиска (обновляется)

На онлайн-сайтах и телеграм-каналах вы найдете временный дом над головой

5 день войны, которая началась 24 февраля, готовит новые вызовы не только для воюющих бойцов, но и для мирных жителей. Многие украинцы вынуждены были покинуть родные дома и найти временное место для проживания. Ежедневно количество людей, оставшихся без дома, увеличивается. Мы расскажем о 4 безопасных источниках для поиска жилья, которые понадобятся беженцам.

"Прихисток" – это сервис, где горожане за короткое время находят жилье в Украине и мире. Достаточно выбрать направление и указать количество людей, которые будут проживать, чтобы увидеть актуальные предложения.

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Shelter for Ukraine – сервис для поиска жилья беженцам, которым необходим временный дом. Люди заполняют форму онлайн и ждут фидбека от менеджера, который координирует их с учетом актуальных вариантов проживания и запроса в заявке.

"Центр спільних дій" – общественная организация, которая работает в интересах граждан Украины и является независимой, политически нейтральной и незаангажированной во всех аспектах своей деятельности. Беженцам нужно заполнить форму на сайте и ждать обратной связи менеджера, который сообщит об актуальных временных вариантах для проживания.

Активисты создали телеграм-канал "Жилье для беженцев с Украины в Чехии", где размещают варианты временного жилья для проживания в Праге. Дополнительно предлагают беженцам транспорт из Ужгорода или Львова за границу.

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