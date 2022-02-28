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Як знайти безоплатне житло біженцям – 4 джерела для пошуку (оновлюється)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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28 лютого, 08:10
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На онлайн-сайтах та телеграм-каналах ви знайдете тимчасовий дім над головою

5 день війни, яка розпочалася 24 лютого, готує нові виклики не лише для бійців, які воюють, а й для мирних жителів. Багато українців вимушені були покинути рідні домівки та знайти тимчасовий прихисток. Щодня кількість людей, які залишилися без даху над головою, більшає. Ми розкажемо про 4 безпечних джерела для пошуку житла, які знадобляться біженцям.

"Прихисток" – це сервіс, де містяни за короткий час знаходять житло в Україні та світі. Достатньо обрати напрямок та зазначити кількість людей, які будуть проживати, щоб побачити актуальні пропозиції.

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Shelter for Ukraine – сервіc для пошуку житла біженцям, яким необхідний тимчасовий дім. Люди заповнюють форму онлайн та чекають фідбеку від менеджера, який їх координує з огляду на актуальні варіанти проживання та запит у заявці.

"Центр спільних дій" – громадська організація, яка працює в інтересах громадян України та є незалежною, політично нейтральною та незаангажованою в усіх аспектах своєї діяльності. Біженцям потрібно заповнити форму на сайті та чекати зворотний зв’язок менеджера, який повідомить про актуальні тимчасові варіанти для проживання.

Активісти створили телеграм-канал "Жилье для беженцев с Украины в Чехии", де розміщують варіанти тимчасового житла для проживання в Празі. Додатково пропонують біженцям транспорт з Ужгорода чи Львову до закордону.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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