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Почему украинцам в Польше необходим номер PESEL – преимущества и как получить

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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29 марта, 18:26
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Без идентификационного номера PESEL как без рук! Но не все украинцы его получат
Почему украинцам в Польше необходим номер Pesel - преимущества и как получить
Почему украинцам в Польше необходим номер Pesel - преимущества и как получить / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы продолжают эмигрировать в Польшу из-за войны, которую начала Россия 24 февраля. Польша 16 марта предоставила украинцам возможность подавать заявки на получение идентификационного номера PESEL. Как его получить и почему без него будет сложно жить в Польше – расскажем дальше.

Что такое PESEL?

PESEL – идентификационный номер, содержащий дату рождения, налоговый номер, указание пола и контрольное число. Если получите PESEL, сможете пользоваться спектром услуг, как жители Польши: медицинским обслуживанием, социальной помощью, образованием, трудоустроиться и открыть компанию в стране. Pesel украинцы получают бесплатно.

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Кто может получить PESEL?

Его может получить человек, который прибыл в Польшу с 24 февраля и относится к одному из требований:

  • Имеет гражданство Украины.
  • Является супругом гражданина Украины, но не имеет гражданства Украины.
  • Имеет гражданство Украины и карту поляка.
  • Является членом ближайшей семьи человека, имеющего гражданство Украины и карту поляка.

/ Фото: Pexels

Если украинец имеет разрешение на постоянное, временное или проживание долгосрочного резидента Европейского Союза или статус беженца, то PESEL ему не дадут. Граждане Украины, которые в Республике Польша подали заявления о международной защите или заявили о своем намерении подать заявления о международной защите в Республике Польша, не претендуют на PESEL.

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Как получить PESEL?

Посетите управление гмины, чтобы подать заявление на получение номера PESEL, где возьмут отпечатки ваших пальцев (кроме детей до 12 лет). Рекомендуем заполнить заявление (загрузите его по ссылке). По желанию ее вам распечатают в администрации любой гмины.

/ Фото: Pexels

Возьмите с собой собственное цветное фото размером 35х45 мм, а также рекомендуется принести документ, удостоверяющий данные, указанные в заявлении.

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Присутствие детей в возрасте до 12 лет необязательно. Заявление от имени ребенка подает один из родителей, опекун, работник пробации, временный опекун или лицо, фактически осуществляющее опеку над ребенком.

Что общего между PESEL и доверенным профилем?

Владельцы номера PESEL могут получить доверенный профиль (цифровой инструмент). Общее между имеющимся PESEL и доверенным профилем – это ощущение свободы и отсутствие ассоциаций о переезде со словом "беженство".

Вы сможете пользоваться благами современности с доверенным профилем: будете иметь возможность подписать электронный документ подписью, юридически эквивалентной собственноручной подписи (только для государственных лиц) и удостоверять собственную личность официально.

Недавно мы рассказывали о ТОП-10 странах для эмиграции, где для украинцев бесплатный проезд в поездах и автобусах.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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