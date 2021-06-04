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Где отдохнуть в первые выходные лета: афиша мероприятий в Киеве

Сегодня, 14:20

Фестиваль красок "Холи", уличной еды, локального вина и крафтового алкоголя

Фото: Instagram: ulichnayaeda

Дебютные выходные лета – особенные! Их нужно провести активно, например, на ивенте, который подарит новый опыт и эмоции. А как лето встретишь, так и проведешь. Поэтому мы расскажем о мероприятиях, которые рекомендуем посетить, чтобы уикенд был незабываемым. Эта подборка на любой вкус и кошелек!

Фестиваль THE GLASS by Silpo

Начнем с гастро-фестиваля, где в центре внимания будут напитки и закуски. Организаторы подготовят широкий ассортимент алкоголя, который можно продегустировать. 100 видов крепких напитков, 200 разновидностей вин и 300 – пива. Но не напитками едиными – на мероприятии будут еще 20 фудзон, лекции от сомелье и много музыки.

Афиша
Афиша
Фото: Сільпо

Когда: 4 июня с 16:00 до 22:00, 5 июня с 12:00 до 22:00.

Цена: билет стоит 500 гривен на два дня.

Где найти: ул. Десятинная, 12.

Фестиваль Ulichnaya Eda

В этот уикенд стартует сезон гастро-фестиваля Ulichnaya Eda. Участников ждет более 60-ти точек с едой от веганской до пикантной мясной. А также DJ-сет от Alyona Alyona в день открытия, фотолокация, маркет с одеждой и аксессуарами, детская зона и мастер-классы по блоггингу. Не пропустите, если вы любите поесть и провести время в классной атмосфере.

Афиша
Афиша
Фото: kontramarka.ua

Когда: 5 и 6 июня с 11:00.

Цена: 150 гривен.

Где найти: Арт-завод Платформа, ул. Беломорская, 1.

Фестиваль красок "Холи"

Еда едой, но ярче действо в прямом смысле слова будет на фестивале "Холле". Организаторы устроят тематический праздник, который познакомит киевлян и гостей города с традициями Индии. Все, что нужно – краски и хорошее настроение. Подробнее о программе мероприятия узнайте по ссылке.

Фото: Pixabay

Когда: 5 июня с 12:00.

Цена: от 250 до 749 гривен.

Где найти: Труханов остров, "ЮБК"

Фестиваль Kyiv Food and Wine Festival

Рекомендуем посетить еще и винно-гастрономический фестиваль Kyiv Food and Wine Festival! На нем попробуете лучшие напитки от виноделов Украины и дополните дегустацию крафтовыми закусками. На входе еще и бокал в подарок получите. Идеальный план, не так ли? В программе также: винные премьеры, встреча с виноделами Украины и мира, конкурсы и развлечения для детей.

Kyiv Food and Wine Festival
Kyiv Food and Wine Festival
Фото: karabas.com

Когда: 5 и 6 июня с 12:00 до 22:00.

Цена: от 100 гривен.

Где найти: галерея LAVRA, ул.Лаврская, 7Б.

Как проходил фестиваль в 2019 году – смотрите на видео!

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Киев вечеринка ЮБК холи фестивали фестиваль THE GLASS by Silpo Ulichnaya Eda Kyiv Food and Wine Festival
Источники: Сільпо , Instagram: ulichnayaeda
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