Де відпочити в перші вихідні літа: афіша заходів у Києві

Фестиваль фарб "Холі", вуличної їжі, локального вина та крафтового алкоголю

Фото: Instagram: ulichnayaeda

Дебютні вихідні літа – особливі! Їх треба провести активно, наприклад, на заході, який подарує новий досвід та емоції. Бо як літо зустрінеш, так і проведеш. Тому ми розповімо про івенти, які рекомендуємо відвідати, щоб вікенд був незабутнім. Ця добірка на будь-який смак та гаманець!

Фестиваль THE GLASS by Silpo

Розпочнемо з гастрофестивалю, де напої та закуски будуть в центрі уваги. Організатори підготують великий асортимент алкоголю, який ви можете продегустувати: 100 видів міцних напоїв, 200 вин та 300 – пива. Але не напоями єдиними, на заході буде ще 20 фудзон, лекції від сомельє та багато музики.

Афіша Фото: Сільпо

Коли: 4 червня з 16:00 до 22:00, 5 червня з 12:00 до 22:00.

Ціна: квиток вартує 500 гривень на два дні.

Де знайти: вул. Десятинна, 12.

Фестиваль Ulichnaya Eda

Цього вікенду стартує сезон гастрофестивалю Ulichnaya Eda. На учасників чекає понад 60 точок з їжею: від веганської до пікантної м’ясної. А також DJ-сет від Alyona Alyona в день відкриття, фотолокації, маркет з одягом та аксесуарами, дитяча зона і майстер-класи з блогінгу. Не пропустіть, якщо ви любитель поїсти та класної атмосфери.

Афіша Фото: kontramarka.ua

Коли: 5 та 6 червня з 11:00.

Ціна: 150 гривень.

Де знайти: Арт-завод Платформа, вул. Біломорська, 1.

Фестиваль фарб "Холі"

Їжа – їжею, але найяскравіше дійство в прямому сенсі слова буде на фестивалі "Холі". Бо організатори влаштують тематичне свято, яке познайомить киян та гостей міста з традиціями Індії. Все, що потрібно – це фарби та хороший настрій. Детальніше про програму заходу дізнайтеся за посиланням.

Фото: Pixabay

Коли: 5 червня з 12:00.

Ціна: від 250 до 749 гривень.

Де знайти: Труханів острів, "ЮБК"

Фестиваль Kyiv Food and Wine Festival

Рекомендуємо завітати ще й на винно-гастрономічний фестиваль – Kyiv Food and Wine Festival! На ньому спробуєте найкращі напої виноробів України й доповните дегустацію крафтовими закусками. На вході ще й келих в подарунок отримаєте. Ідеальний план, чи не так? У програмі також: винні прем'єри, зустріч з виноробами України та світу, конкурси і розваги для малечі.

Kyiv Food and Wine Festival Фото: karabas.com

Коли: 5 та 6 червня з 12:00 до 22:00.

Ціна: від 100 гривень.

Де знайти: галерея LAVRA, вул.Лаврська, 7Б.

Як проходив фестиваль в 2019 році дивіться на відео!

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