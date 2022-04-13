Евгений Синельников запустил проект об эмигрантах "Из Украины". И вот почему это круто

В YouTube-проекте украинцы узнают реалии эмиграции в разные страны из уст земляков

Евгений Синельников запустил проект об эмигрантах «Из Украины» / Фото: Коллаж: Сегодня

Эмиграция украинцев – тема №1 для обсуждений. Украинский ведущий и режиссер Евгений Синельников с командой реализовали проект "Из Украины", который будет видеопутеводителем для переселенцев. Об этом сообщил в Facebook Сергей Гулейков – один из инициаторов проекта.

Идея создания проекта для Синельникова и команды появилась, когда их пригласили присоединиться к волонтерскому сообществу #FromUkraine, которое помогает украинцам адаптироваться за границей.

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Мы подумали "Что мы умеем делать лучше? – видео о путешествиях", и придумали формат "Из Украины". Истории тех, кто уехал из Украины, собраны в такой себе путеводитель переселенца, – отметил Сергей Гулейков.

Цель проекта "Из Украины" – помочь украинцам не растеряться в чужой стране во время эмиграции. Каждый выпуск – это новые истории украинцев о сложностях и реалиях жизни в стране.

Формат проекта – нетипичный и одновременно рисковый.

Производство – отдельный опыт. В каждой стране новая съемочная группа, люди, которых вообще не знаешь, но которые становятся родными даже через зум. Отсутствие формата как формат, – отметил Сергей Гулейков.

Команда опубликовала дебютный выпуск проекта "Из Украины" о переселенцах в Чехии. Украинцы рассказали о собственном опыте, который полезно знать тем, кто планирует переехать в страну.

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