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Євген Синельников запустив проєкт про емігрантів "З України". І ось чому це круто

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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13 квітня, 09:30
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Євген Синельников запустив проєкт про емігрантів «З України»
Євген Синельников запустив проєкт про емігрантів «З України» / Фото: Колаж: Сьогодні

Еміграція українців – тема №1 для обговорень. Український ведучий та режисер Євген Синельников з командою реалізували проєкт "З України", який буде відеопутівником для переселенців. Про це повідомив у Facebook Сергій Гулейков – один з ініціаторів проєкту.

Ідея створення проєкту для Синельникова та команди з’явилася, коли їх запросили приєднатися до волонтерської спільноти #FromUkraine, яка допомагає українцям з адаптацією за кордоном.

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Ми подумали "Що ми вміємо робити найкраще? – відео про подорожі", і придумали формат "З України". Історії тих, хто поїхав з України, зібрані в такий собі путівник переселенця, – зазначив Сергій Гулейков.

Ціль проєкту "З України" – допомогти українцям не розгубитися в чужій країні під час еміграції. Кожен випуск – це нові історії українців про складнощі та реалії життя в країні.

Формат проєкту – нетиповий та водночас ризиковий.

Виробництво – окремий досвід. В кожній країні нова знімальна група, люди, яких взагалі не знаєш, але які стають рідними навіть через зум. Відсутність формату як формат, – зазначив Сергій Гулейков.

Команда опублікувала дебютний випуск проєкту "З України" про переселенців у Чехії. Українці розповіли про власний досвід, який корисно знати тим, хто планує переїхати до країни.

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Ми також розповідали, як емігрувати до Болгарії та жити в туристичних готелях безоплатно.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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