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Эвакуация из Украины: как безопасно выехать за границу – карта с проверенными маршрутами

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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11 марта, 18:19
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Эвакуация из Украины: как безопасно выехать за границу – карта с проверенными маршрутами
Эвакуация из Украины: как безопасно выехать за границу – карта с проверенными маршрутами

Из-за войны в Украине, которая длится с 24 февраля, украинцы массово покидают страну в поисках мирного неба над головой. По данным ООН, через две недели из страны выехало более 2 млн человек. Каким транспортом добраться до места назначения учитывая опасные зоны и где необходимо запланировать пересадки, увидите на карте онлайн-сервиса по поиску и покупке билетов на транспорт Infobus. Картой поделились на официальном сайте. Если планируете уехать за границу, то карта эвакуационных маршрутов для вас.

Достаточно выбрать место назначения и посмотреть на карту, чтобы узнать, каким транспортом ехать и сколько пересадок нужно сделать.

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На карте раскрашены три сектора разными цветами, учитывая безопасность географического расположения:

  • из красной зоны едут только поезда.
  • из оранжевой зоны курсируют поезда и автобусы.
  • зеленая зона – это безопасная зона за рубежом Украины, где можно свободно передвигаться на любому транспорту (автобус, поезд, самолет, собственный автомобиль).

Рядом с названием городов есть стрелки, служащие пересадочными хабами*.

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*Пересадочный хаб – это место, где осуществляется пересадка на другой вид транспорта для дальнейшего передвижения по стране или за ее пределами.

Основными пересадочными хабами являются Львов и Ужгород. Отсюда осуществляют пересадки в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Зарубежные хабы – это Брно, Прага, Краков и Варшава, где можно осуществить пересадку из Польши и Чехии в другие страны Евросоюза.

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Из Николаева, Одессы и Херсона можно поехать в Молдову на собственном авто, а затем сделать пересадку в другие страны.

Напомним, что Верховная Рада Украины утвердила указ президента относительно общей мобилизации. Согласно законам, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать за границу. Но есть исключения – кто может пересечь границу из мужчин, читайте в предыдущей статье "Сегодня".

Читайте также: Украинец может эмигрировать в Великобританию, заполнив форму. Но есть одно условие.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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