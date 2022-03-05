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Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины в условиях войны – разъяснение пограничников

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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5 марта, 20:40
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Разбираемся, кто из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет имеет право покинуть Украину. Объяснения опубликовала Государственная пограничная служба
Кто из мужчин может выехать из Украины
Кто из мужчин может выехать из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда Россия напала на Украину, на территории нашей страны ввели военное положение. Также Верховная Рада Украины утвердила указ президента о всеобщей мобилизации. Согласно законам все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать за границу.

На официальной Facebook-странице Государственной пограничной службе опубликовали информацию, кто из мужчин имеет право покидать Украину в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

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Так, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны имеют мужчины:

  • у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
  • на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают детей-сирот, или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • кто ухаживает за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут это делать;
  • близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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