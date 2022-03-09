Важнейшее требование – родственные связи. Один из членов семьи должен проживать в стране официально

Украинец может эмигрировать в Великобританию, заполнив форму. Но есть одно условие

После вторжение России в Украину 24 февраля тысячи украинцев уехали из страны в поисках нового жилья и мирного неба над головой. За первую неделю войны эмигрировало за границу 875 тыс. человек. Страны мира реагируют на политическую ситуацию и упрощают правила въезда. Одна из них – Великобритания: с 4 марта украинцы могут взять участие в программе воссоединения семьи Ukraine Family Scheme, заполнив онлайн-форму на сайте GOV.UK. Основное требование – иметь родственника, живущего официально в стране.

Что предполагает программа Ukraine Family Scheme?

Программа Ukraine Family Scheme позволяет украинцам, родственники которых проживают официально в Великобритании, переехать к членам семьи. Заполнив одну форму, беженцы могут получить визу сроком до 3 лет. Визу дают не автоматически – есть отказы в предоставлении.

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Где заполнить форму и как действовать?

Первый шаг – бесплатная онлайн-форма, которую нужно заполнить, чтобы получить регистрационный номер GWF. Введите данные документов и забронируйте время и день, чтобы посетить визовый центр для дальнейших действий. Найдете форму в свободном доступе на сайте GOV.UK.

Важно: форму необходимо заполнять каждому члену семьи в отдельности (1 член семьи – 1 форма).

/ Фото: freepik.com

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Второй шаг – приехать в визовый центр в указанную дату в онлайн-форме. Вам сделают фото и снимут отпечатки пальцев. Дополнительно: возьмите с собой биометрический паспорт. Не волнуйтесь, если его забыли или потеряли во время войны, заявка будет актуальна, но придется объяснить весомую причину отсутствия документа. "Живые" очереди в некоторых визовых центрах также актуальны – о них позже.

Британские визовые центры найдете в Польше (Варшава, Жешув), Венгрии (Будапешт), Праге (Чехия), Румынии (Бухарест), Молдове (Кишинев) и других странах.

Третий шаг – ожидание фидбека от визового центра. Срок рассмотрения заявки после сдачи биометрики на официальном сайте не указан. Учитывая практику украинцев – продолжительность рассмотрения до 5 суток.

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Кто может принять участие в программе воссоединения семьи?

Ближайшие родственники:

супруга/муж или партнер по гражданскому браку;

неженатый партнер (отношения должны длиться не менее двух лет);

ребенок в возрасте до 18 лет;

родители (если вам меньше 18 лет);

жених/невеста или партнер по гражданскому браку.

/ Фото: Pexels

Дальние родственники (Ред. – еxtended family members – расширенные члены семьи):

родители (если вам больше 18 лет);

ребенок (который старше 18 лет);

дедушка и бабушка;

внук или внучка вашей второй половинки;

брат или сестра;

тетя или дядя;

племянница или племянник;

двоюродный брат;

свекровь или тесть;

бабушка и свекор;

брат или невестка.

Ближайшие родственники ваших дальних родственников

В список входят: муж/жена или партнер по гражданскому браку, а также ребенок до 18 лет, родители ребенка до 18 лет, жених/невеста или один из партнеров, живущий в гражданском браке. Основное требование: перечисленные люди должны быть близкими родственниками ваших дальних родственников.

Например, если у вас есть сестра (это ваш дальний родственник), то ее сын или мама входят в список "Ближайшие родственники ваших дальних родственников".

Подавать заявку могут украинцы, член семьи которых отвечает одному из требований:

Он гражданин Великобритании.

Имеет статус постоянного места жительства в Великобритании (в том числе settled status).

Обладает официальным статусом беженца в стране или живет по программе гуманитарной помощи.

Имеет pre-settled status. Важно – член семьи должен проживать в стране до 01.01.2021.

/ Фото: Pexels

Вы должны подтвердить семейные связи, предоставив копию официального документа, подтвердившего ваши родственные отношения. Например, свидетельство о браке и т.д.

Вы можете принять участие в программе, даже если вы не можете предоставить документ. Но вам нужно объяснить причину.

Какова ситуация в визовых центрах сегодня?

Перед посещением визового центра люди заполняют онлайн-форму, где указывают желаемое время и дату для посещения. Но актуальны и "живые" очереди (которые более приоритетны) в некоторых визовых центрах. Не удивляйтесь, когда по приезде в визовый центр вы не попадете вовремя на встречу (указанное время в онлайн-форме). Из-за большого потока желающих люди иногда ждут в очередях по 5 часов.

Важно:

Информация актуальна в момент публикации. Следите за новой информацией на сайте GOV.UK.

Напомним, что Верховная Рада Украины утвердила указ президента относительно общей мобилизации. Согласно законам, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать за границу. Но есть исключения – кто может пересечь границу из мужчин, читайте в предыдущей статье "Сегодня".

Узнайте также, как эмигрировать в Польшу и почему официальный статус беженца – это не самая лучшая идея.