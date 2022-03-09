Это убийство мирных людей! Елена Зеленская обратилась к мировым СМИ

Вместо многочисленных интервью, о которых ее сейчас просят, первая леди расставила все точки над "і", назвав вещи своими именами в своем Instagram

Письмо Елены Зеленской к представителям мировых СМИ / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Четырнадцатый день вторжения России. Враг зверствует в Киевской области и Мариуполе. Украина продолжает мужественно выстаивать в кровавой и неравной борьбе. Елена Зеленская опубликовала пост-обращение к мировым СМИ, рассказав, против кого на самом деле Путин начал войну.

Первая леди Украины решила ответить одним письмом всем представителям прессы, которые сейчас к ней обращаются. Жена президента написала в своем Instagram 3 письма с одним посылом на украинском, английском и немецком языках. Елена Зеленская эмоционально осудила вторжение в свою страну, но больше всего — страдания мирного населения, которое вынуждено прятаться в укрытиях и выживать так уже две недели, некоторые при этом параллельно борются с тяжелыми заболеваниями.

Реклама

Открытое письмо Елены Зеленской к представителям мировых СМИ.

Письмо Елены Зеленской к мировым СМИ. Часть 1 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ко мне сейчас обращаются представители СМИ со всего мира с просьбой об интервью.

Хочу ответить этим письмом сразу всем. Это мое свидетельство из Украины.

В произошедшее невозможно было поверить еще чуть больше недели назад. Моя страна была мирной, а мегаполисы, города и села были исполнены привычной жизни.

24 февраля мы проснулись с оглашением начала войны. Украинскую границу пересекли танки, в наше пространство ворвались самолеты. Города оцепили ракетные установки.

Я свидетельствую: несмотря на заверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение "спецоперацией", – это убийство мирных людей!

Страшнее всего читать о жертвах среди детей. О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки – дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, погибшей от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем.

Когда Россия еще раз скажет, что "не ведет войну против мирного населения" – я назову эти имена самыми первыми.

Я свидетельствую: наши женщины и дети живут в бомбоубежищах и подвалах. Вы, видимо, видели эти снимки из киевского и харьковского метро, ​​где люди лежат на полу вместе с детьми и домашними питомцами. Для кого-то – эффектные кадры, но для украинцев уже неделя – это новая страшная реальность.

Есть города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток.

Наши дети учат в подвалах уроки. И рождаются там, потому что под землю должны были переместиться роддома. Первый ребенок войны, увидевший не мирное небо, а бетонный потолок подвала, появился на свет в первые сутки вторжения. Теперь малышей, в своей жизни еще не знавших мира, уже несколько десятков.

Я свидетельствую, что эта война ведется против мирного населения не только обстрелами: люди, зависящие от постоянного лечения и ухода, не могут его качественно получить.

Легко ли колоть инсулин в подвале? А достать под обстрелами лекарство от астмы? Не говоря уже о тысячах онкопациентов, для которых отложились жизненно важные химиотерапия и облучение.

Письмо Елены Зеленской к мировым СМИ. Часть 2 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Реклама

Письмо Елены Зеленской к мировым СМИ. Часть 3 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Очень содержательно... Надеемся, его прочтут люди, у которых есть мозги.

Напомним, что из России продолжают массово уходить бренды: эпичные фото голых витрин.

Реклама

Также смотрите, что делать, если потерялся ребенок: в Украине создали Telegram-канал с оперативной информацией.