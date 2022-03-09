Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Это убийство мирных людей! Елена Зеленская обратилась к мировым СМИ

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 14:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вместо многочисленных интервью, о которых ее сейчас просят, первая леди расставила все точки над "і", назвав вещи своими именами в своем Instagram
Письмо Елены Зеленской к представителям мировых СМИ
Письмо Елены Зеленской к представителям мировых СМИ / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Четырнадцатый день вторжения России. Враг зверствует в Киевской области и Мариуполе. Украина продолжает мужественно выстаивать в кровавой и неравной борьбе. Елена Зеленская опубликовала пост-обращение к мировым СМИ, рассказав, против кого на самом деле Путин начал войну.

Первая леди Украины решила ответить одним письмом всем представителям прессы, которые сейчас к ней обращаются. Жена президента написала в своем Instagram 3 письма с одним посылом на украинском, английском и немецком языках. Елена Зеленская эмоционально осудила вторжение в свою страну, но больше всего — страдания мирного населения, которое вынуждено прятаться в укрытиях и выживать так уже две недели, некоторые при этом параллельно борются с тяжелыми заболеваниями.

Реклама

Открытое письмо Елены Зеленской к представителям мировых СМИ.

Письмо Елены Зеленской к мировым СМИ. Часть 1
Письмо Елены Зеленской к мировым СМИ. Часть 1 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ко мне сейчас обращаются представители СМИ со всего мира с просьбой об интервью.
Хочу ответить этим письмом сразу всем. Это мое свидетельство из Украины.
В произошедшее невозможно было поверить еще чуть больше недели назад. Моя страна была мирной, а мегаполисы, города и села были исполнены привычной жизни.
24 февраля мы проснулись с оглашением начала войны. Украинскую границу пересекли танки, в наше пространство ворвались самолеты. Города оцепили ракетные установки.
Я свидетельствую: несмотря на заверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение "спецоперацией", – это убийство мирных людей!
Страшнее всего читать о жертвах среди детей. О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки – дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, погибшей от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем.
Когда Россия еще раз скажет, что "не ведет войну против мирного населения" – я назову эти имена самыми первыми.
Я свидетельствую: наши женщины и дети живут в бомбоубежищах и подвалах. Вы, видимо, видели эти снимки из киевского и харьковского метро, ​​где люди лежат на полу вместе с детьми и домашними питомцами. Для кого-то – эффектные кадры, но для украинцев уже неделя – это новая страшная реальность.
Есть города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток.
Наши дети учат в подвалах уроки. И рождаются там, потому что под землю должны были переместиться роддома. Первый ребенок войны, увидевший не мирное небо, а бетонный потолок подвала, появился на свет в первые сутки вторжения. Теперь малышей, в своей жизни еще не знавших мира, уже несколько десятков.
Я свидетельствую, что эта война ведется против мирного населения не только обстрелами: люди, зависящие от постоянного лечения и ухода, не могут его качественно получить.
Легко ли колоть инсулин в подвале? А достать под обстрелами лекарство от астмы? Не говоря уже о тысячах онкопациентов, для которых отложились жизненно важные химиотерапия и облучение.

Письмо Елены Зеленской к мировым СМИ. Часть 2
Письмо Елены Зеленской к мировым СМИ. Часть 2 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Реклама

Письмо Елены Зеленской к мировым СМИ. Часть 3
Письмо Елены Зеленской к мировым СМИ. Часть 3 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Очень содержательно... Надеемся, его прочтут люди, у которых есть мозги.

Напомним, что из России продолжают массово уходить бренды: эпичные фото голых витрин.

Реклама

Также смотрите, что делать, если потерялся ребенок: в Украине создали Telegram-канал с оперативной информацией.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять