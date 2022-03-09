Це вбивство мирних людей! Олена Зеленська звернулася до світових ЗМІ

Замість численних інтерв'ю, про які її зараз просять, перша леді розставила всі крапки над "і", назвавши речі своїми іменами у своєму Instagram

Лист Олени Зеленської до представників світових ЗМІ / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Чотирнадцятий день вторгнення Росії. Ворог звірствує у Київській області та Маріуполі. Україна продовжує мужньо вистоювати у кривавій та нерівній боротьбі. Олена Зеленська опублікувала пост-звернення до світових ЗМІ, розповівши, проти кого насправді Путін розпочав війну.

Перша леді України вирішила відповісти одним листом усім представникам преси, які зараз до неї звертаються. Дружина президента написала у своєму Instagram 3 листи з одним посилом українською, англійською та німецькою мовами. Олена Зеленська емоційно засудила вторгнення в свою країну, але найбільше — страждання мирного населення, яке змушене ховатися в укриттях і виживати так вже два тижні, деякі люди при цьому паралельно борються з важкими захворюваннями.

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Відкритий лист Олени Зеленської до представників світових ЗМІ.

Лист Олени Зеленської до світових ЗМІ. Частина 1 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

До мене зараз звертаються представники ЗМІ з усього світу з проханням про інтерв’ю.

Хочу відповісти цим листом одразу всім. Це моє свідчення з України.

У те, що відбулося, неможливо було повірити ще трохи більше тижня тому. Моя країна була мирною, а мегаполіси, міста й села були сповнені звичного життя.

24 лютого ми прокинулися з оголошенням початку війни. Український кордон перетнули танки, у наш простір увірвалися літаки. Міста оточили ракетні установки.

Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення "спецоперацією", – це вбивство мирних людей!

Найстрашніше читати про жертв серед дітей. Про восьмирічну Алісу, яка загинула на вулиці Охтирки – дідусь намагався прикрити її своїм тілом. Або про Поліну з Києва, яка загинула від обстрілу разом із батьками. Про 14-річного Арсенія... У колись мирному передмісті столиці осколок поцілив хлопчику в голову, а швидка просто не змогла доїхати під вогнем.

Коли Росія вкотре скаже, що "не веде війну проти мирного населення" – я назву ці імена найпершими.

Я свідчу: наші жінки та діти тепер живуть у бомбосховищах та підвалах. Ви, певне, бачили ці знімки з київського та харківського метро, де люди лежать долі разом із малечею та домашніми улюбленцями. Для когось – ефектні кадри, але для українців уже тиждень – це нова страшна реальність.

Є міста, у яких сім’ї не можуть вийти з бомбосховищ по кілька діб.

Наші діти вчать у підвалах уроки. І народжуються там, бо під землю мусили переміститися пологові будинки. Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу, з’явилася на світ у першу добу вторгнення. Тепер малюків, які у своєму житті ще не знали миру, вже кілька десятків.

Я свідчу: ця війна ведеться проти мирного населення не тільки обстрілами: люди, які залежать від постійного лікування та догляду, не можуть його якісно отримати.

Чи легко колоти інсулін у підвалі? А дістати під обстрілами ліки від астми? Не кажучи вже про тисячі онкопацієнтів, для яких відклалися життєво важливі хіміотерапія та опромінення.

Лист Олени Зеленської до світових ЗМІ. Частина 2 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Лист Олени Зеленської до світових ЗМІ. Частина 3 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Дуже змістовно... Сподіваємося, його прочитають люди, які мають мізки.

Нагадаємо, що з Росії продовжують масово йти бренди: епічні фото голих вітрин.

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