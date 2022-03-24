Еміграція до Швеції: як дістатися, пошук житла та соціальна допомога біженцям з України

Співробітниця Медіа Групи Україна, як і мільйони наших співгромадян, вимушено покинула рідну домівку. Ділимося особистим досвідом про можливості для українських біженців

Швеція, як і інші країни ЄС , відкрила свої межі для українців, які втекли від війни Європейська комісія 2 березня 2022 року активувала Директиву про тимчасовий захист . Згідно з цим документом, українці, які приїхали до країн Європейського Союзу після 24 лютого, мають право на проживання, медичну допомогу, освіту та роботу протягом року з можливістю продовження до трьох років.

Незважаючи на те, що Скандинавський півострів знаходиться на відстані 2000 кілометрів від України, війна змусила багатьох наших співвітчизників шукати притулок саме тут.

Після вторгнення Росії в Україну, Швеція щодня приймає близько чотирьох тисяч наших співвітчизників. Уряд країни анонсував готовність прийняти до 175 тисяч українців.

Швеція має досвід з адаптації біженців. Насамперед йдеться про вихідців із Сирії, Африки та Балкан.

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Саме Шведський уряд у 2013 році відкрив двері всім сирійцям, що тікають від війни, і надав право на постійне проживання.

Цей недавній досвід допоміг північному королівству швидко реагувати на потік українців, що хлинув.

Важливо знати

У Швеції своя грошова одиниця – шведська крона. Курс до української гривні становить 1 до 3. Найкраще мати гроші на карті, оскільки з обміном готівки можуть бути складності.

Картою можна розраховуватись у магазинах та знімати гроші у банкоматі, попередньо перевіривши умови та комісію за конвертацію у своєму банку.

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На шляху між нашими країнами лежить Балтійське море, тому є два варіанти дістатися столиці Швеції: літак (за гроші) та парою (безкоштовно).

Але попередньо потрібно доїхати до найближчої європейської країни. Описуємо один із можливих варіантів.

Найзручніший шлях до Швеції з України:

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Поїздом доїхати до Варшави (поїзд Київ Центральний-Варшава 067) У Варшаві на вокзалі (Warszawa Wschodnia) пересісти на швидкісний поїзд, що йде до міжнародного аеропорту імені Шопена (Warszawa Lotnisko Chopina). Потрібний вам поїзд легко дізнатися за яскраво-червоним кольором. На вокзалах Польщі працює велика кількість волонтерів. Зазвичай вони одягнені у яскраво-жовті жилети. До них можна звернутися з будь-яких питань та отримати допомогу. Нагадуємо, що проїзд для українців безкоштовний як у Польщі, так і у Швеції. Google Maps допоможе з розкладом. Квиток на літак до Стокгольма доведеться купувати, але знову Гугл у допомогу. Ви можете знайти прямий рейс за 1800 грн. Закордонний паспорт не обов'язковий. Надавши ваш національний паспорт, ви зможете сісти в літак. Не потрібні ні ПЛР-тест, ні довідка про щеплення від COVID-19. На стійці чек-ін вам достатньо показати номер оплаченої броні, без роздруківки самого квитка.

Тепер найголовніше, після перетину шведського кордону на сайті міграційної служби Швеції можна подати онлайн-заявку на надання притулку , на англійській мові.

Якщо ви володієте англійською – проблем із комунікацією у вас не виникне. Загалом у Швеції всі говорять англійською.

Основний потік біженців прибуває до Стокгольма та Мальми на поромах, оскільки вони безкоштовні для українців.

Волонтери та працівники міграційної служби допомагають дістатися таборів біженців, організованих на території міграційних центрів. А також розвозять мігрантів, що прибули, по інших містах для рівномірного розселення.

Шведи кажуть, що цього року надзвичайно сонячна та тепла весна. Навіть природа ласкаво зустрічає українців та дарує тепло та надію, які так потрібні сьогодні всім нам.

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