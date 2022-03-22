В каких отелях Европы украинцы смогут жить бесплатно

Глобальную инициативу поддерживают многие ведущие мировые гостиничные группы, в их числе Accor, Hilton, IHG, Marriott и Radisson

#HospitalityHelps – бесплатные гостиничные номера для более чем 30 000 беженцев из Украины / Фото: pixabay.com

Более 400 отелей в 42 странах предоставляют бесплатные гостиничные номера на срок до пяти дней людям, спасающимся от войны в Украине через платформу Hospitality Helps. За две недели с момента запуска платформы в отелях, преимущественно в Европе разместились более 30 000 человек.

Проект начинался как частная инициатива и сейчас превратился в глобальную некоммерческую платформу для размещения украинских беженцев. #HospitalityHelps поддерживают и украинские волонтеры, переехавшие в Австрию с начала войны.

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Одна из инициаторов проекта, живущая в Австрии, украинка София Видманн, рассказала:

Несмотря на то, что живу в Вене, я была в шоке каждый раз, когда слышала о бомбовых ударах по моему родному Киеву и другим городам Украины. Многие мои друзья ночевали в подвалах. Некоторые ехали 72 часа без остановок, спасаясь от войны. Приняв наших первых друзей в отелях Вены, Берлина, Праги и Будапешта, мы запустили онлайн-платформу вместе с Джонатаном Уорсли из The Bench, Пребеном Вестдамом из HotelSwaps и моим мужем Майклом Видманном из группы гостеприимства PKF.



Наша цель – обеспечить временным жильем украинцев, лишившихся дома и привычной жизни. Мы предоставляем безопасное место, чтобы остановиться, перевести дух и решить, что делать дальше. Когда мы запускали платформу, нам приходилось работать почти 24/7, чтобы разместить людей. Пока мы засыпали, наши украинские друзья позвонили в Нью-Йорк, чтобы продолжить работу.

Глобальную инициативу поддерживают многие ведущие мировые гостиничные группы, в том числе Accor, Hilton, IHG, Marriott и Radisson, а также региональные представители, такие как Dorint и Ruby, по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся украинским семьям.

Оставлять заявки на проживание по ссылке.

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