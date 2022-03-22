Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Медицинская помощь

Жилье в Польше

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

В каких отелях Европы украинцы смогут жить бесплатно

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 17:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глобальную инициативу поддерживают многие ведущие мировые гостиничные группы, в их числе Accor, Hilton, IHG, Marriott и Radisson
#HospitalityHelps – бесплатные гостиничные номера для более чем 30 000 беженцев из Украины
#HospitalityHelps – бесплатные гостиничные номера для более чем 30 000 беженцев из Украины / Фото: pixabay.com

Более 400 отелей в 42 странах предоставляют бесплатные гостиничные номера на срок до пяти дней людям, спасающимся от войны в Украине через платформу Hospitality Helps. За две недели с момента запуска платформы в отелях, преимущественно в Европе разместились более 30 000 человек.

Проект начинался как частная инициатива и сейчас превратился в глобальную некоммерческую платформу для размещения украинских беженцев. #HospitalityHelps поддерживают и украинские волонтеры, переехавшие в Австрию с начала войны.

Реклама

Одна из инициаторов проекта, живущая в Австрии, украинка София Видманн, рассказала:

Несмотря на то, что живу в Вене, я была в шоке каждый раз, когда слышала о бомбовых ударах по моему родному Киеву и другим городам Украины. Многие мои друзья ночевали в подвалах. Некоторые ехали 72 часа без остановок, спасаясь от войны. Приняв наших первых друзей в отелях Вены, Берлина, Праги и Будапешта, мы запустили онлайн-платформу вместе с Джонатаном Уорсли из The Bench, Пребеном Вестдамом из HotelSwaps и моим мужем Майклом Видманном из группы гостеприимства PKF.

Наша цель – обеспечить временным жильем украинцев, лишившихся дома и привычной жизни. Мы предоставляем безопасное место, чтобы остановиться, перевести дух и решить, что делать дальше. Когда мы запускали платформу, нам приходилось работать почти 24/7, чтобы разместить людей. Пока мы засыпали, наши украинские друзья позвонили в Нью-Йорк, чтобы продолжить работу.

Глобальную инициативу поддерживают многие ведущие мировые гостиничные группы, в том числе Accor, Hilton, IHG, Marriott и Radisson, а также региональные представители, такие как Dorint и Ruby, по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся украинским семьям.

Оставлять заявки на проживание по ссылке.

Реклама

Также читайте: 4 самых дорогих отеля в Буковеле во время войны, которые не перестают наживаться на украинцах!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять