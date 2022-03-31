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Олена Зеленська розповіла про постійну загрозу смерті, своїх дітей та силу українських жінок

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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31 березня, 20:42
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Перша леді України дала відверте інтерв'ю німецькій щотижневій газеті Die Zeit, в якій розповіла про життя під час війни та боротьбу за незалежність
Олена Зеленська відверто розповіла про життя під час війни в Україні
Олена Зеленська відверто розповіла про життя під час війни в Україні / Фото: vogue.ua, Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська використовує свій голос та всі засоби комунікації, щоб розповісти світові про війну в Україні. Перша леді публікує пости з історіями про мужність медиків нашої країни, про силу жінок та дітей, постраждалих від російської окупації

У новому інтерв'ю для німецької щотижневої газети Die Zeit Зеленська зізналася, як справляється зі страхом, перебуваючи під постійною загрозою смерті.

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Те, що мене та мою родину переслідують, схоже на низькопробний бойовик. Але потім я згадую, що роблять окупанти, скільки вбито беззахисних дітей, знищено сімей, розстріляно беззбройних українців. Росіяни хочуть чинити тиск на мого чоловіка, загрожуючи його сім'ї.

Олена зазначила, що єдине, що допомагає впоратися із цими страхами – це віра в українську армію та перемогу, надія на вільне майбутнє, а також любов до України.

Дружина президента розповіла, що їй, як і багатьом українським матерям, важко розмовляти з дітьми про війну. Але вона вважає, що це потрібно робити. Старша донька Зеленських, 17-річна Олександра, все розуміє і сама знаходить інформацію, обговорює її з мамою.

Дев'ятирічний Кирило теж усвідомлює, що українці зараз виборюють своє існування. Перша леді зізналася, що страшно бачити, як її син малює війну. Вона, як і мільйони матерів в Україні, мріє, щоб її син малював Людину-павука.

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Як і всі інші, Олена прокидається та засинає, читаючи останні новини.

Хороший сон зараз – розкіш, зокрема після вечірніх новин, – прокоментувала Зеленська.

Також вона подякувала Бріжит Макрон, першій леді Франції, та Агаті Дуді, першій леді Польщі, за колосальну допомогу в організації евакуації онкохворих дітей.

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В інтерв'ю вона шкодувала, що не отримувала таких пропозицій про допомогу від Ельке Бюденбендер, дружини Федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зеленська закликала німців задуматися, що війна вже на порозі їхнього будинку і зовсім недалеко від їхніх дітей!

Закінчила своє інтерв'ю Зеленська словами захоплення та підтримки українських жінок. Вона розповіла про нашу стійкість, силу, незалежність.

Українська жінка понад 48 годин чекає на кордоні, щоб урятувати свою дитину. Українська жінка їде до Західної Європи, щоб організувати гумдопомогу для Маріуполя та Харкова. Українська жінка йде на службу у Збройних силах, бере зброю та йде у бій. Але вона і та людина, яка плете маскувальні сітки, варить солдатам суп, працює в магазині та продовжує займатися бізнесом, щоб допомогти українській економіці.

…Нам, українським жінкам зовсім не хочеться бути біженками, бути залежними. Ми звикли до самостійності та власної ініціативи. Бути залежними це те, чого наші люди найбільше бояться. Нерідко нам важко приймати чиюсь допомогу.

Раніше ми розповідали, як Олена Зеленська написала колонку для британського видання Daily Mail.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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