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Для украинцев в Берлине: 10 ссылок для поиска бесплатного жилья, транспорта и социальной помощи

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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1 апреля, 09:21
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Для украинцев в Берлине: 10 ссылок для поиска бесплатного жилья, транспорта и социальной помощи
Для украинцев в Берлине: 10 ссылок для поиска бесплатного жилья, транспорта и социальной помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" продолжает рассказывать об эмиграции украинцев из-за войны, которую начала Россия 24 февраля. Недавно вы узнали, как переехать в Осло и Загреб. В материале поделимся важными ссылками для эмиграции в Берлин от Немецкой общественной организации ABLE e.V.

ТОП-10 ссылок для сохранения

  • Инструкция о первых шагах в Берлине и поиску пристанища по ссылке.

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  • Узнайте по ссылке, какие права в эмигрантов из Украины, получивших статус временной защиты.

  • Волонтерская помощь беженцам из Украины по ссылке. Заполняйте заявку, указав конкретный запрос о помощи и ждите ответа от волонтеров.

  • Бесплатное жилье на временный период найдете по ссылке.

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  • Бесплатную медицинскую консультацию при отсутствии медицинского страхования украинцам предоставят по ссылке.

  • Психологическую поддержку и консультацию бесплатно предоставляют 24/7 в Telegram-канале krisenchat Ukrainian или WhatsApp.

  • Подпишитесь на группу в Facebook Ukrainians in Berlin, если ищете советы "от своих", которые адаптировались в Берлине и расскажут о собственном опыте переезда.

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  • Информация, которая заинтересует родителей с детьми по ссылке. Жмите, если ищете кружок в Берлине или другую активность для ребенка. Дополнительная ссылка здесь.

  • Украинцы могут передвигаться на городском транспорте Берлина бесплатно до 31.05.2022, показав украинский паспорт. Дополнительно сделайте скриншот официального решения на сайте о нововведение, если контроллер откажется вас впускать из-за незнания.

Узнайте также о 15 бесплатных курсах для украинцев, желающих найти высокооплачиваемую работу.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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