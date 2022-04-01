Для украинцев в Берлине: 10 ссылок для поиска бесплатного жилья, транспорта и социальной помощи

"Сегодня" продолжает рассказывать об эмиграции украинцев из-за войны, которую начала Россия 24 февраля. Недавно вы узнали, как переехать в Осло и Загреб. В материале поделимся важными ссылками для эмиграции в Берлин от Немецкой общественной организации ABLE e.V.
ТОП-10 ссылок для сохранения
Инструкция о первых шагах в Берлине и поиску пристанища по ссылке.
Узнайте по ссылке, какие права в эмигрантов из Украины, получивших статус временной защиты.
Волонтерская помощь беженцам из Украины по ссылке. Заполняйте заявку, указав конкретный запрос о помощи и ждите ответа от волонтеров.
Бесплатное жилье на временный период найдете по ссылке.
Бесплатную медицинскую консультацию при отсутствии медицинского страхования украинцам предоставят по ссылке.
Психологическую поддержку и консультацию бесплатно предоставляют 24/7 в Telegram-канале krisenchat Ukrainian или WhatsApp.
Подпишитесь на группу в Facebook Ukrainians in Berlin, если ищете советы "от своих", которые адаптировались в Берлине и расскажут о собственном опыте переезда.
Информация, которая заинтересует родителей с детьми по ссылке. Жмите, если ищете кружок в Берлине или другую активность для ребенка. Дополнительная ссылка здесь.
Украинцы могут передвигаться на городском транспорте Берлина бесплатно до 31.05.2022, показав украинский паспорт. Дополнительно сделайте скриншот официального решения на сайте о нововведение, если контроллер откажется вас впускать из-за незнания.
Узнайте также о 15 бесплатных курсах для украинцев, желающих найти высокооплачиваемую работу.