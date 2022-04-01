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Для украинцев в Берлине: 10 ссылок для поиска бесплатного жилья, транспорта и социальной помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" продолжает рассказывать об эмиграции украинцев из-за войны, которую начала Россия 24 февраля. Недавно вы узнали, как переехать в Осло и Загреб. В материале поделимся важными ссылками для эмиграции в Берлин от Немецкой общественной организации ABLE e.V.

ТОП-10 ссылок для сохранения

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